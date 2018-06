Der Mangel an Kinderärzten spitzt sich bundesweit auf dramatische Weise zu. (dpa)

Wenn Eltern schon vorsorglich vor der Geburt ihres Kindes einen Termin beim Kinderarzt ausmachen, dann ist das kein schlechter Witz. Es ist traurige und vor allem alarmierende Realität. In jedem Bundesland klagen Eltern, dass sie wochenlang auf einen Termin warten müssen oder an eine andere Praxis weiterverwiesen werden.

Der Mangel an Kinderärzten ist lange bekannt, und er spitzt sich bundesweit auf dramatische Weise zu. Dramatisch ist vor allem, dass gerade in ärmeren Stadtteilen die Not besonders groß ist. Diesen Missstand muss die Politik endlich auf beheben, indem die veraltete Bedarfsplanung dem tatsächlichen Bedarf angepasst wird. Das wird aber dauern.

Notlösungen wie sie in Bremen und Niedersachsen jetzt angestoßen werden, um über das Hintertürchen wenigstens einige zusätzliche Arztsitze in den Stadtteilen mit besonderem bedarf zu schaffen, sind erfreulich. Aber eben Notlösungen. Keine Lösung ist dagegen der Plan des neuen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU), Kinderarzttermine von den Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen vermitteln zu lassen – weil er nichts mit der Realität zu tun hat. Das war Wahlkampf.

