Nizar Alkhteb und Yaser Abu Dib vom Albeek liefern zuvorkommenden Service. (Walter Gerbracht)

Nach etwa einjährigem Umbau hat sich eine Konditorei in der Stader Straße in ein syrisch-libanesisches Restaurant verwandelt. Das Albeek begrüßt seine Gäste in neuem, orientalischen Glanz. Wandfliesen und Lampen, geschwungene Rundbögen und Ornamente verzieren den Gastraum, der ansprechende Sitzplätze auch für größere Gruppen bietet. Bevor der Gast in diesem schönen Raum Platz nehmen kann, muss er jedoch zunächst an einem schmalen Eingangsbereich vorbei und einige Stufen nach oben gehen. Der erste Eindruck, der an ein sehr schlichtes Lokal gemahnt, täuscht letztendlich.

Bereits am Eingang werden mein Begleiter und ich von einem aufmerksamen Herrn begrüßt, der uns zum Platz geleitet und umgehend die Karte bringt. Mittags gibt es ein Angebot bestehend aus einer Suppe, einem Hauptgericht sowie einem Softgetränk für sehr günstige 9,90 Euro. Im Angebot sind acht Hauptspeisen: darunter Geschnetzeltes vom Lamm, geschnetzeltes Hähnchenbrustfilet, Lammhackfleisch-Spieße, mariniertes Hähnchenbrustfilet, frittierte Kirchererbsen-Plätzchen oder ein Hamburger verfeinert mit arabischen Gewürzen. Als Beilagen gibt es Kichererbsenpüree oder gemischtes Gemüse sowie Basmatireis oder hausgemachtes Fladenbrot.

Ich bestelle das Grill Kebap bestehend aus Lammhackfleisch-Spießen auf Paprika-Tomatensoße mit gemischtem Gemüse und Basmatireis. Mein Begleiter wählt Geschnetzeltes vom Lamm mit Zwiebeln gebraten, abgelöscht mit Dihen Al Sabarber-Soße (Familienrezept) auf Kichererbsenpüree, dazu gemischter Salat und Fladenbrot. Das hört sich raffiniert und vielversprechend an – wir sind gespannt.

Kurze Wartezeit

Außer uns sind mehrere Gäste im Albeek. Obwohl es erst vor Kurzem eröffnet hat, erfreut es sich dem Anschein nach bereits einer gewissen Beliebtheit. Wir müssen nicht lange warten, dann kommt die Vorspeise: eine Linsensuppe nach arabischer Art mit Schnittlauch, arabischem Pfeffer und Zwiebeln. Sie schmeckt sämig und ein wenig säuerlich. Ein gelungener Auftakt.

Der Service im Albeek ist gut und ausgesprochen höflich, wenn auch etwas zu zurückhaltend. Und unsere Getränke erhalten wir erst nach wiederholtem Nachfragen. Doch insgesamt sind die Herren, die uns bedienen, ausgesprochen zuvorkommend.

Knackiges Gemüse, exquisiter Reis

Nach etwas Wartezeit kommen unsere Hauptspeisen. Es sind überaus große Portionen, und sie sind dekorativ angerichtet. Ich habe drei Lammhackfleisch-Spieße mit reichlich Soße und einem Gemüse aus Karotten, Zucchini und Zwiebeln. Das Fleisch ist mit so vielen Kräutern durchsetzt, dass das Grün kräftig durchschimmert. Es ist zusammen mit der saftigen, würzigen Soße sehr delikat. Das Gemüse ist noch knackig und passt ausgezeichnet. Exquisit ist auch der mit Mandeln und Rosinen durchsetzte Reis. Dabei sind die Mandeln nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern zahlreich vertreten. Alles in allem: erstklassig.

Mein Begleiter ist von seinem Gericht ebenfalls begeistert. Er hat viel Lammgeschnetzeltes in einer delikaten Soße. Das Familienrezept der Dihen Al Sabarber-Soße überzeugt ihn vollends. Das für orientalische Gerichte oft obligatorische Kichererbsenpüree ist gut, der Salat vielfältig. Hier begeistern ihn die orientalischen Gewürze auf dem Joghurt-Dressing.

Albeek, Stader Straße 77, 28205 Bremen, Telefon 0421/43 67 51 51, nicht barrierefrei. Mittagsangebot: montags bis freitags von 12 bis 15 Uhr. Getränkepreise: Kaffee 2,20 Euro, Wasser (0,25 l) 1,90 Euro, Softdrinks (0,33 l) 2,70 Euro, Bier (0,3 l) 3,20 Euro, Wein (0,2 l) ab vier Euro.