Eine Hotline soll bequemer und leichter zu erreichen sein, aber der persönliche Kontakt vor Ort erscheint wesentlich wirkungsvoller. (dpa)

Was empfinden Sie, wenn Sie in einer der vielen Hotlines hängen, die unser Verbraucherleben bestimmen? Egal, ob wir Hilfe in Rat oder Tat benötigen, die meisten Wirtschaftsunternehmen verweisen auf ihren Kundendienst. Das ist dank der Digitalisierung nicht nur bei Banken und Versicherungen, sondern insbesondere bei den vielen Telekommunikations- und TV-Anbietern ein immer wiederkehrender Albtraum für uns Verbraucher.

Da verbringt man endlos Zeit in der Warteschleife und wenn man Pech hat, bricht die Verbindung irgendwann ab und man muss neu wählen. Oder man gerät an einen Service-Mitarbeiter, der das Problem nicht versteht oder nicht lösen kann und weiter verbinden will. Da wartet man wieder oder es bricht die Verbindung wieder ab. Da gibt es viele Varianten, die zu erheblicher Frustration führen.

Aber es wird besser. Zum Beispiel gibt es Hotlines, da kann man einen Rückruf bestellen, man muss also nicht stundenlang am Hörer hängen. Manche Unternehmen haben offenbar viel investiert in den Service. Freundlicher und bemüht sind die Service-Kräfte auch geworden. Nur bedeutet das nicht zwangsläufig, dass das Problem, das man hat, gelöst wird. Dann fühlt man sich ohnmächtig in der Hotline-Service-Welt und sehnt sich nach leibhaftigen Mitarbeitern.

So erging es kürzlich einem alten Freund von mir, als er auf sein Internet-Fernsehen wochenlang verzichten musste. Er hatte sich überreden lassen eine neue Box, auch Receiver genannt, für das Internetfernsehen anzuschaffen. Der Bestellvorgang lief korrekt und zügig. Aber der neue Receiver passte nicht an sein altes Fernsehgerät.

Er rief die Hotline an, wartete wie üblich und bekam dann von der Firma das Angebot, den neuen Receiver zurückzunehmen und den vorherigen Zustand mit dem alten Receiver wiederherzustellen. Der Freund schickte das Gerät umgehend zurück und schloss sein altes wieder an. Aber es gab kein Programm. Auskunft der Hotline: Die Technik muss noch in der Firma auf den alten Zustand zurückgeschaltet werden.

Ohne klare Auskunft

Die Dame in der Hotline bat ihn freundlich um Geduld, die Kollegen seien an dem Problem dran. Die Schaltung werde in Kürze vorgenommen. Als sich nach einer Woche immer noch nichts tat, schrieb der frustrierte Kunde eine E-Mail an die Servicestelle. Dort mailte man umgehend zurück: „Ihr Anliegen wird schnellstmöglich erledigt. Leider kann auch ich Ihnen keinen Termin für die Rückabwicklung nennen.“

Das muss man dem Servicedienst lassen: Er kümmert sich – zumindest vermittelt man den Eindruck. Mehr aber auch nicht. Jedenfalls gab es nach wie vor kein Bild. Und so rief der Freund alle paar Tage die Hotline an. Dies alles blieb ohne klare Auskunft. Als ein ganzer Monat vergangen war, so lange dauerte nun die fernsehlose Zeit, machte mein Freund einen neuen Anlauf.

Aber diesmal nicht per Hotline, sondern er ging zum Service-Laden in der Bremer Innenstadt. Er wollte endlich einem Mitarbeiter der Firma das Problem von Angesicht zu Angesicht vortragen. Der Mitarbeiter schaute erst etwas ungläubig, dann ein wenig hilflos. Aber er kümmerte sich. Er rief in seinem Konzern da an, wo er die entsprechende Kompetenz und Zuständigkeit vermutete.

Viele andere Beispiele

Der Kollege am anderen Ende der Leitung hatte dank Kundennummer und digitaler Akte den Vorgang schnell im Blick. Und dann kam die Überraschung: „Bis heute Abend um 21 Uhr werden wir es schaffen, die Schaltung vorzunehmen“, versprach er. Und so geschah es. Abends lief das Fernsehprogramm wieder wie gewohnt. Vielleicht war es ja nur ein zeitlicher Zufall, dass just an diesem Tag geschaltet werden sollte.

Zu diesem konkreten Beispiel könnte ich viele andere zufügen. Aber das können Sie auch. Ich bin sicher, dass die meisten Leserinnen und Leser dieses Textes selbst ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Eine Hotline soll bequemer und leichter zu erreichen sein, aber der persönliche Kontakt vor Ort erscheint mir wesentlich wirkungsvoller.

Die Ausgliederung dieses Servicebereiches, teilweise in Callcenter im Ausland, mag kurzfristig kostengünstiger sein. Aber auf Dauer wird der Verbraucher das nicht schätzen und möglicherweise den Anbieter wechseln – sofern er im Callcenter jemanden erreicht, der ihm erklären kann, wie man den Vertrag kündigen kann.