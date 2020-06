Auch Bremen von Rückruf betroffen

Aldi Nord ruft Wassermelonen zurück

Aldi Nord hat in mehreren Bundesländern Mini-Wassermelonen zurückgerufen, darunter auch in Bremen. In dem Obst wurden zu hohe Rückstände von Pflanzenschutzmittel gefunden.