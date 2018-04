Alexander Künzel gibt seinen Posten als Vorstandvorsitzender der Heimstiftung ab und übernimmt künftig andere Aufgaben. (Frank Thomas Koch)

Sie gelten als hartnäckig. Muss man das sein, um im Bereich Pflege etwas bewegen zu können?

Alexander Künzel: Geduld braucht man. Mein Motto ist: Was ich will, das man mir tu', das füge ich auch andern zu.

Dank Ihrer innovativen Konzepte wohnen unter anderem Demenzkranke in Wohngruppen statt in Pflegeheimen. Dafür haben Sie lange auch gegen den Widerstand der Pflegekassen gekämpft. Was war Ihr Antrieb?

Menschen mit speziellen Problemen und Unterstützungsbedarfen darf ich nicht in großen Gruppen ansammeln. Für sie muss ich nach der kleinstmöglichen Versorgungsform suchen. Wenn ich verwirrt wäre, dann würde ich noch verwirrter, wenn Hundert andere um mich herum wären.

Widerspricht diese Einstellung nicht der Arbeit als Heimbetreiber?

Nein, das ist kein Widerspruch. Unsere Stifter haben uns vor 65 Jahren ins Stammbuch geschrieben: Kümmert Euch darum, dass man in Bremen gut alt werden kann, Pflege und Betreuung erhält. Heute sage ich gemeinsam mit vielen anderen: Gut alt und gepflegt werden, das kann ich in meinem Quartier. Ich möchte nicht am Stadtrand und isoliert vom Alltagsleben alt werden. Deshalb sind die 20 Kindergärten, die die Heimstiftung betreibt, mindestens genauso wichtig wie die Wohngruppen. Jung und Alt gehören in jeder Lebensphase zusammen.

Im Netzwerk "Soziales neu gestalten", in dem Sie gemeinsam mit Partnern neue Wege für die künftige Versorgung alter Menschen suchen, bringen Sie Alt und Jung gezielt zusammen. Mit Erfolg.

Nicht nur Kinder und Alte. Das Primäre im Alter ist doch nicht mein Status der Fitness oder Pflegebedürftigkeit. Wichtig ist, ob ich zu dieser Hansestadtgesellschaft Bremen noch dazugehöre oder abgesondert werde. Und ich bin ein glühender und kompromissloser Verfechter dieser Ansicht: Jeder, der hier wohnt, gehört dazu.

Was war Ihr schönster Moment in den 31 Jahren als Vorstandsvorsitzender?

Da gab es viele schöne Momente. Mit die schönsten habe ich bei den großen Zustiftungen aus dem Bremer Bürgertum erlebt. Allein drei Stiftungsdörfer sind letztlich Geschenke: der Ellener Hof vom Ellener Hofverein, das Osterholzer Stiftungsdorf durch eine große Spende des Kaffeekaufmanns Schopf, und in Rablinghausen hat uns die alte Bäuerin Frau Vagt ihre Grundstücke anvertraut. Zeitgleich haben die Hamburger ihre Traditionsbetriebe versilbert. Die sind inzwischen bei einem Hedgefonds gelandet – mit dramatischen Folgen für die Stadt.

Es wird teilweise heftig über die künftige Organisation und Finanzierung von Pflege diskutiert. Wie sehen Sie die Zukunft der Pflege und der Pflegeversicherung?

Ein Weiter so wird es nicht geben. Der Luxus, sich ausschließlich auf hauptamtliche Pflege zu verlassen, ist ein Auslaufmodell. Wer soll denn die vielen Rentner der Generation Babyboom pflegen? Nach dieser Generation kommen geburtenschwächere Jahrgänge. Unsere Stadtgesellschaft wird solidarischer werden müssen. Wir brauchen neue Mischformen aus künftig wenigen Hauptamtlichen und den vielen, die noch etwas tun können. Und das Miteinander soll unterm Strich auch noch Spaß machen. Und das wird es auch.

Der Fachkräftemangel ist spürbar. Wie bereiten sich Anbieter von Pflege darauf vor?

Dieses Problem kann man nur lösen, indem man sich von Pflege als Rendite-Engagement verabschiedet und hinkommt zur Pflege als ein Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Und so wie bei der Kindererziehung die Eltern dazugehören, so gehören beim Thema Altern und Schutzbedürftigkeit gute Nachbarschaften dazu. Die müssen wir pflegen und aufbauen. Das ist vielleicht mit der Verdienst der Erfindung unserer Stiftungsdörfer: dass wir dort so etwas stärken und fördern.

Wie profitieren die Jungen im Stiftungsdorf?

Die Älteren bieten vor allem Zeit. Es gibt nichts Schöneres, als dass ein pensionierter Großvater in seiner Holzwerkstatt mit den Kindergartenkindern etwas zusammenbaut. Da sehen Sie nur strahlende Augen. Der ältere Herr wird gesund alt, das können Sie mit keinem Medikament erreichen.

Die Bremer Tarifgemeinschaft Pflege, die sich für einen flächendeckenden Tarif für in der Pflege Beschäftigte einsetzt, haben Sie mit der Heimstiftung von Anfang an unterstützt. Warum?

Ja, weil ich klar sage: Pflege darf nicht billig sein. Und wenn wir qualifizierte Mitarbeiter haben wollen, dann muss das auch ein Beruf mit Zukunft sein. Ich werbe sehr dafür, die Pfleger nicht nur als billige Dienstleister zu sehen, sondern mit Respekt. Ich glaube, es ist viel zu lange versucht worden, an der Kostenschraube zu drehen und Pflege als Billigprodukt von Frauen durchzusetzen. Das war ein Irrweg. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Ein Umdenken erkenne ich bis nach Berlin und in die Kranken- und Pflegekassen hinein, aber es heißt Abschied zu nehmen von dem dienenden Billigberuf. Ich glaube, dagegen gibt es hinter den Kulissen Widerstände. Das geht bei den Renditejägern los und endet bei den Kostenträgern.

Warum hat dieses Nachdenken nicht schon vor zehn Jahren eingesetzt?

Die richtigen Gedanken brauchen den richtigen Zeitpunkt. Das ist meine Lehre aus 31 Jahren Heimstiftung.

Wendet die Heimstiftung den mit Verdi ausgehandelten Tarif an?

Wir haben tariflich gute Entwicklungen gemacht bei den Auszubildenden. Die Pflege ist mit über 1000 Euro monatlich inzwischen einer der bestbezahlten Ausbildungsberufe. Bei den Löhnen sind wir dabei, den alten Tarif an den öffentlichen Krankenhaustarif anzugleichen. Das läuft gut und da ziehen die Kassen mit. Aber das macht das Produkt Pflege für den, der es braucht, teurer.

Sie wollen künftig kürzertreten. Wie leicht fällt Ihnen das Abgeben?

Ich habe zwei neue Enkelkinder und ein zusätzliches Ehrenamt: im Kirchenvorstand Unser Lieben Frauen. Insoweit gibt es keinen Abbruch. Als Seniorvorstand bin ich bis Ende 2021 bei der Heimstiftung. Ich werde künftig für verschiedene Projekte zuständig sein, unter anderem für den Ellener Hof und die Reform der Pflegeausbildung.

Wie möchten Sie eigentlich alt werden?

(Lange Pause) So wie ich es versucht habe, in der Heimstiftung für andere einzurichten: mitten im Leben. Auch wenn ich irgendwann ein bisschen wackelig und seltsam bin, möchte ich nicht abgeschoben werden. Am liebsten möchte ich nachmittags auf dem Marktplatz sitzen.

Und wie bereiten Sie sich darauf vor?

Ich halte nicht an Sachen krampfhaft fest, ob das im Beruf ist oder privat. Es ist besser, mit der Zeit zu gehen, als sich trotzig ewige Jugend einzureden.

Das Gespräch führte Antje Stürmann.

Zur Person

Alexander Künzel,

Jahrgang 1956, ist gelernter Bankkaufmann und Redakteur. Er arbeitete unter anderem fünf Jahre als persönlicher Referent für Henning Scherf. 31 Jahre war er Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung. Künzel engagiert sich überregional unter anderem in der Bertelsmann Stiftung und im Kuratorium Deutsche Altershilfe. In Bremen ist er Sprecher des Reformbündnisses Song und Aufsichtsrat der Sparkasse.

Der Kurs soll beibehalten werden

Alexander Künzel legt noch diesen Monat sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung nieder. Sein Nachfolger André Vater ist schon seit 18 Jahren für das Unternehmen tätig: André Vater ist bisher Finanzvorstand der Stiftung und für ihre kaufmännische Leitung zuständig. Am Mittwoch wurde derStabwechsel im Rathaus offiziell angekündigt.

Er und Künzel hätten eine gemeinsame Vision für Bremens größten Altenhilfeträger, sagte Vater. „Deshalb ist es nicht die Zeit, irgendwelche unnötigen Wendemanöver auszuführen.“ Auch ihm sei wichtig, dass es ein offenes Haus in jedem Stadtteil gebe, wo alle Generationen ein- und ausgehen. „Diesen Kurs wollen wir auf jeden Fall weiterfahren“, sagte der Bremer Kaufmann.

In den vergangenen Jahren hat sich die Bremer Heimstiftung auch als Bildungsträger etabliert. Nach Stiftungsangaben absolvieren etwa 270 Schüler zurzeit eine Ausbildung in der Altenpflege, der Physio- oder der Ergotherapie. Diese Qualifizierungsmöglichkeiten möchte André Vater beibehalten. „Sie fragen sich jetzt sicher, warum ändert sich so wenig“, sagte er. „Aber es ist schon eine große Aufgabe, eine bedeutsame Stiftung durch diese auch ökonomisch rauen Gewässer zu navigieren.“ Für ihn sei es eine der schönsten, die es in Bremen gibt. Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), die im Aufsichtsrat derStiftung sitzt, war bei der Stabübergabe ebenfalls im Rathaus. „André Vater ist jemand mit großem wirtschaftlichen Know-how, das ist gerade heute wichtig“, sagte sie. Sie freue sich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. „Und jetzt hole ich erst mal Ihren Blumenstrauß.“

Künzel hat vor, noch drei Jahre in Altersteilzeit für die Stiftung tätig zu sein. „Er bleibt Ideen- und Impulsgeber“, sagte Stahmann. Für die Aufgaben des Finanzvorstands ist Vater weiterhin zuständig.