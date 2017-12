Alexandra Werwath wird Landessprecherin der Bremer Grünen. Bei der Wahl der weiblichen Spitze setzte sich die 24-jährige Kandidatin gegen die zweite Kandidatin Petra Fritsche-Ejemole mit 112 zu 24 Stimmen durch. Alexandra Werwath löst damit Kai Wargalla ab.

Zu Beginn der Landesmitgliederversammlung der Bremer Grünen im Forum K hat sich die grüne Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther zur bundespolitischen Lage geäußert. Sie übte einerseits scharfe Kritik an der erneuten Genehmigung von Glyphosat: „Ich halte das für einen Riesenfehler, hier hat ein Agrarminister Industrieinteressen vor Umweltinteressen gestellt. Mittlerweile wurde Glyphosat im Urin und im Bier nachgewiesen, diesen Alleingang des Landwirtschaftsministers gegen die Umweltministerin halte ich für unverantwortlich.“

Kappert-Gonther äußerte sich auch zur Regierungsbildung in Berlin: „Ich habe kein Verständnis für Parteien, die jetzt nicht regieren wollen.“ Möglicherweise wolle nun die CSU – ähnlich wie zuvor die FDP – nicht regieren. Die Abgeordnete betonte: „Ich hätte lieber regiert, auch in einer solchen Konstellation wie Jamaica.“ In den Sondierungsgesprächen sei „ein richtig grünes Paket“ ausgehandelt worden.

„Ich glaube, dass es in einer GroKo düster aussehen würde für den Klima- und Umweltschutz“, so Kappert-Gonther. „Ich bin offen für eine Minderheitsregierung, wenn darin klare Ziele vereinbart werden für Klima- und Umweltschutz.“

Auch die Frage, ob und wie stark die Partei sich verjüngen kann und will, dürfte bei dem Parteitag Thema sein. Zuletzt beschlossen die Grünen, die Plätze 5 und 6 auf ihrer Landesliste für die Bürgerschaftswahl für Kandidaten unter 30 zu reservieren.

Nun fordert die Jugendorganisation der Partei, auch im Vorstand sollte immer eine Person unter 28 vertreten sein.

Bei der Versammlung sollen die Mitglieder über einen neuen Parteivorstand in Bremen abstimmen. Für die zwei Posten als Landessprecher treten vier Kandidaten an: Der bisherige Landeschef Ralph Saxe kandidiert erneut und bekommt Konkurrenz von Gegenkandidat Hermann Kuhn.

Die bisherige zweite Landeschefin Kai Wargalla tritt nicht erneut an. Um ihren Posten konkurrieren Alexandra Werwath und Petra Fritsche-Ejemole. Eine Entscheidung bei der Vorstandswahl wird am Nachmittag erwartet.