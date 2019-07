Karin Springer hat in Vietnam erstmals Projekte allein betreut. (springer)

Wer darüber nachdenkt, was Biologen und Chemiker den Tag über machen, könnte als erstes an Laborarbeit denken. Doch damit verbunden sind oft auch kurze oder längere Reisen. Denn das, was im Labor untersucht werden soll, muss ja irgendwoher kommen. Nur so können Erkenntnisse gesammelt werden. „Das mache ich natürlich am liebsten“, sagt die Universitätsdozentin Karin Springer. Sie weiß genau, worüber sie am liebsten spricht, „über meine Arbeit als Meeresbiologin“. Sie ist nicht nur als Dozentin an der Bremer Universität aktiv, wo sie sich vor allem um Bachelorstudierende und die Wissensvermittlung in Seminaren kümmert. Die promovierte Akademikerin, die nach einer Familienphase voll in den Beruf an der Uni zurückkehrte, führt die jungen und oft internationalen Menschen in die Labore der Uni und an Forschungsstätten an den Küsten. Da werden dann vor allem Pflanzen der Meere häufig gleich vor Ort mit mitgenommenen Forschungsgeräten untersucht.

Die Studierenden lernen so am besten, was ihren späteren Beruf einmal ausmachen kann. „Und vielleicht springt auch meine Begeisterung über“, freut sich die Meeresbiologin. „Ich unterrichte vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Semester, die zum Abschluss Bachelor führen“, erzählt Karin Springer weiter. Aber auch die sogenannten Masterstudenten, also jene, die in der Unikarriere schon weiter gekommen sind, gehören zu den Lernenden. Und man merkt Karin Springer die Freude am Job sofort an, wenn sie darüber spricht.

Die Dozententätigkeit führt die Biologin zweimal im Jahr mit jungen, internationalen Seminarteilnehmern nach Helgoland. Dort kann sie mit ihnen am Rand der Nordseeinsel Algen unter verschiedenen Bedingungen untersuchen. Wie reagieren sie auf andere Umgebungen, auf sich verändernde Temperaturen und Stressfaktoren. Dafür werden die Pflanzen in den mitgenommen Labors und später an der Uni noch einmal untersucht. Den meist kleinen Pflanzen „gehört nicht nur meine wissenschaftliche Entdeckerlust“, sagt die Lehrende. „Sie haben einen Teil meines Herzens erobert.“ Das muss wohl auch so sein, damit die Arbeit gut wird und der Forscherin weiter Freude macht. Auch das erfährt, wer sich länger mit Karin Springer unterhält. Seit etwa 30 Jahren tut sie, was sie tut.

Ihr Interesse gilt vor allem den Algen

Am liebsten ist sie unterwegs und wie es sich für eine Meeresbiologin gehört, zieht sie das Wasser immer wieder an. Dabei gilt ihr Interesse immer vor allem den Algen. Aber diese gibt es ja in kalten und gemäßigten, aber eben auch in ganz warmen Regionen der Welt, etwa im Pazifischen Ozean. So ist die Bremerin, die den Beruf mit einer Lehre am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven (Awi) begann und dann Biologie mit dem Schwerpunkt Meeresbiologie an der hiesigen Uni studierte, viel unterwegs. In Spitzbergen ist sie gewesen. „Ich fuhr drei Mal mit dem deutschen Forschungsschiff ,Polarstern’ von Bremerhaven aus in die Kälte der Arktis und Antarktis.“ Jüngst aber war sie in der Hitze unterwegs – in West-Sumatra.

Kürzlich hat Karin Springer mit Kollegen des Leibniz Institut für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen die notwendigen Gelder für ihre Arbeit und die der ausländischen Kollegen über deutsche Institute eingetrieben. Und sie war in Vietnam vor Ort, um zu sehen, wie das Geld aus Deutschland an der Küste für die verschiedenen Aufgaben eingesetzt wird. Das Ziel der Arbeit der international besetzten Forschergruppe hat ja nicht nur einen wissenschaftlichen Aspekt. So stellen vietnamesische Beteiligte Kontakte zu dortigen Firmen her, die Aquakulturen betreiben. Diese gründen sich auf die Nutzung von Algen, vor allem als Nahrungsmittel. Das ist in Asien sehr verbreitet.

Mehr zum Thema Experten suchen Lösungen Algenplage in der Karibik sorgt für schmutzige Strände Braune Algen statt weißem Sand - das nervt nicht nur die Urlauber in der Karibik. Auch ... mehr »

Die vietnamesischen Firmen beliefern bisher vor allem Japan. „Die beste Qualität der nährstoffreichen Pflanzen geht an dortige Edelrestaurants“, hat die Bremerin in dem asiatischen Land erfahren. „Das ist inzwischen sehr gefragt“, berichtet Karin Springer nach ihren Besuchen in Vietnam. Für das Land selbst blieben bislang die weniger qualitätsreichen Algen übrig. „Das soll sich auch durch unsere Mitwirkung ändern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Algen mittel- und langfristig auch in anderen Ländern Asiens und sogar in Europa als Nahrungsmittel nicht nur gefragt sind, sondern wegen ihres Nährstoffgehalts hier gebraucht werden.“ Man könne die Pflanzen schnell nachwachsen lassen. Und vegetarische sowie vegane Ernährung sei inzwischen auch in Deutschland sehr beliebt. Vor allem junge Menschen schätzten das. „Es gibt deshalb bei unserem Projekt eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und das hat dann auch etwas mit unser aller Leben zu tun.“