Karsten Schmitt ist mit seinen Söhnen Niklas und Joscha unterwegs. Wie viele andere nutzen sie den Kanal neben dem Eisfeld. (Fotos: Christina Kuhaupt)

Seit Wochen kribbelt es Bremer Schlittschuhfans in den Fußsohlen: Sie wollen raus aufs Eis. „Der Druck, das Eisfeld endlich aufzumachen, war schon groß“, sagt Eismeister Reinhard Pridat vom Bremer Eisverein. Zuletzt habe seine Frau täglich Dutzende Anrufe entgegen genommen, weil sich ungeduldige Winterfreunde nach dem Zustand des Eises erkundigten.

Seit Freitagmorgen ist es nun so weit: Die Tore stehen auf, die Eisfläche an der Semkenfahrt im Blockland ist freigegeben. Auch fürs Wochenende sieht es gut aus. Und die Bremer, die meist nur wenige Tage im Jahr die Chance haben, draußen auf Kufen zu stehen, strömen zum Eis. Schon am Freitag haben sich Hunderte Winterfans aufgemacht. Neben dem nahe gelegenen Tierheim zieht ein Pilgerstrom aus bepackten Menschen mit vergnügten Gesichtern vorbei.

Sie tragen Beutel, aus denen Kufen ragen, sind ausgestattet mit Glühwein, Thermoskannen und Schlitten. Und es gilt das Vermummungsgebot, denn trotz Sonne fährt der schneidige Ostwind scharf in jeden noch so kleinen Spalt zwischen Kapuze und Schal. Die Zahl der Pilger erzählt etwas von der Sehnsucht nach Eis, die in den Bremern schlummert.

Und der Weg lohnt: Wenn man einmal draußen ist auf dem Eis, ist die Welt um ein vielfaches heller. Die Sonne verdoppelt sich durch ihre Spiegelung im Eis. Die alten Birken am Ufer trotzen dem Wind. Es sieht toll aus, selbst wenn das Eis in diesem Jahr nicht fein und glatt ist, sondern bucklig wie ein alter Wal, vernarbt und voller Risse, die der Frost längst wieder fest verschlossen hat.

Und auch wenn manche ein bisschen über das unebene Eis schimpfen, sind sie doch alle da. Und alle lächeln: Familienväter und ambitionierte Einzelläufer, Eishockeyspieler und Leute, die einfach mit Kind und Schlitten ein bisschen schlittern wollen. Einige haben den zugefrorenen Graben neben dem Eisfeld für sich entdeckt, die eigentliche Semkenfahrt, ein Kanal.

Auch der ist zugefroren, aber schön glatt und glitzernd. Dort sausen vor allem die Profis hin und her, drei Kilometer lang, und am Ende lockt neben der Pumpenstation das Gasthaus Gartelmann, das vom Ansturm aufs Eis profitieren dürfte. Wie es so ist, ganz rauszulaufen bis ans Ende? „Hin ist es hart mit dem Gegenwind, aber zurück ist wie fliegen“, sagt einer.

Bei anderen Bremer Gewässern besteht Lebensgefahr

30 Hektar groß ist das Eisfeld, das vom Eisverein umsorgt wird: Bereits im November fluten die Vereinsmitglieder die Wiesen. Die Pumpen werden über den Deichverband angesteuert, erzählt Pridat. Weil auf der Wiese an den meisten Stellen das Wasser nur 30 bis 40 Zentimeter tief ist, friert es rascher zu als Seen und Flüsse.

Doch in diesem Jahr war selbst das schwierig: Trotz tagelangem Frost blieben offene Stellen im Eis – Sonne, die schon Kraft hat, Wind und auch Wasservögel hätten dazu beigetragen, sagt Pridat. Auch jetzt gibt es in der großen Eisfläche noch offene Stellen, wo der Ostwind kleine Wellen vor sich hertreibt. „Wer da reintritt, der hat wortwörtlich ein Eisbein, bis er wieder am Eingang ist, der wird steif gefroren“, warnt Pridat.

Ertrinken könne man nicht, aber Erfrierungen könne man sich holen. Zu den offenen Stellen sollten Eisläufer deshalb Abstand halten. Andere Bremer Gewässer wie zum Beispiel den Wallgräben sollte man gar nicht betreten, warnt Britta Freiheit von der Umweltbehörde. „Es besteht Lebensgefahr.“ Erwachsene sollten Kinder davor warnen und selbst Vorbild sein. Wer einen Unfall im Eis sieht, solle den Notruf 112 wählen.

Die Mitglieder des Eisvereins stehen unterdessen wohlgelaunt auf der gefrorenen Semkenfahrt und tauschen sich über ihre Touren auf norddeutschen Kanälen aus. Das hier ist Entschädigung für den Frostfrust in den Tagen zuvor. Da lasen sich die Meldungen des Eisvereins zuletzt wie die Dramaturgie einer kleinen Katastrophe: 27. Februar: „Die morgendliche Prüfung des Eisfeldes war wieder ein Trauerspiel. Alle Wasserflächen hatten sich trotz des starken Frostes vergrößert. Es sieht einfach schlecht aus.“

28. Februar: „Schauerlich ist noch geprahlt. Schaut das Drama an.“ Unter dem Titel: „Das Eisfeld, ein Wrack“, posteten Mitglieder des Eisvereins Beweisfotos aus dem Blockland. Doch nun kann von Wrack keine Rede mehr sein: Die Hockeyspieler jedenfalls treiben den Puck unverdrossen vor sich her.

Parkplätze sind begrenzt

Ältere Schlittschuhfans erinnern sich, wie sie in der Nachkriegszeit von Fischerhude bis Bremen übers Eis glitten. Bis in die späten Sechzigerjahre waren laut Eisverein die Wümmeniederung und große Teile des Blocklands fast jeden Winter überflutet und konnten riesige Eisflächen bilden. Noch an der Wende zum 20. Jahrhundert war Schlittschuhlaufen im Bremer Umland eine Notwendigkeit: Dörfer im Teufelsmoor waren zum Teil wochenlang durch Wasser von der Außenwelt abgeschnitten. Wenn das überflutete Moor zufror, konnten die Menschen auf Kufen der Isolation entfliehen.

Das Eisfeld an der Semkenfahrt liegt an der Blocklander Hemmstraße kurz hinter der A 27. Die Polizei hat bereits am Freitag die Hemmstraße ab Hochschulring für Autos gesperrt, damit die Rettungswege frei bleiben. Wer kann, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Parkplätze an der Hemmstraße begrenzt sind. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz der Eno, auf dem Parkplatz des Unisees und am Hochschulring.