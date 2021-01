Eine Atemschutzmaske der Kategorie FFP2. (Christian Beutler)

Bremen will allen Bürgern des Bundeslandes kostenlos FFP2-Masken zur Verfügung stellen. Das hat das Gesundheitsressort dem WESER-KURIER bestätigt. Wann und wie die Masken verteilt werden, soll am Donnerstag entschieden werden.

Am Dienstag haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder auf eine Verschärfung der Maskenpflicht geeignet. Künftig müssen in Bussen, Bahnen und in Geschäften medizinische Masken getragen werden. Darunter fallen sowohl sogenannte OP-Masken als auch virenfilternde Masken der Standards KN95 oder FFP2. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz oder eine selbst gefertigte Maske reichen nicht mehr aus. „Auch Menschen mit kleinem Geldbeutel müssen sich solche Masken leisten können“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstagabend.​ Nun plant Bremen offenbar, nicht nur – wie zunächst diskutiert – bedürftige Personen mit FFP2-Masken auszustatten, sondern gleich alle Bürger.