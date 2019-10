Uwe Rosenberg organisierte Sprachkurse für die Geflüchteten. (Polizei Bremen)

Es waren nur etwas mehr als vier Monate. Eine kurze Zeit eigentlich, in der die Sporthalle an der Daniel-Jacobs-Allee in Bremen-Borgfeld zur Flüchtlingsunterkunft geworden ist. „Das waren die intensivsten vier Monate in meinem ganzen Berufsleben“, sagt Detlev Busche und schiebt direkt hinterher: „Das war einfach toll.“ Als er die Leitung der Unterkunft übernimmt, ist er eigentlich schon Pensionär. Er hatte schon etwas „Muffensausen“ vor dieser Herausforderung, wie er sagt. Doch er sagte zu. Busche leitete viele Jahre das Kinderheim „Alten Eichen“ in Horn.

Über die Monate in der Sporthalle sagt Busche: „Alle haben zugepackt.“ Alle hätten sich bemüht, die Situation gut zu meistern. Die Helfer aus Borgfeld und die Angestellten hätten ein Freizeitprogramm und Projekte organisiert. Die Geflüchteten seien immer offen und respektvoll gewesen. Nur einmal war es zu einer Schlägerei gekommen, bei der die Polizei kommen musste.

"Ich kriege ganz viel zurück"

Die Zeit in der Sporthalle hat ihn verändert. Detlev Busche engagiert sich mittlerweile beim Verein Fluchtraum, der sich für Geflüchtete einsetzt. Busche sagt: „Das ist jetzt mein Ding. Ich kriege ganz viel zurück.“ Er habe zum Beispiel gelernt, sich mehr Zeit zu lassen, wenn es Probleme gibt.

Uwe Rosenberg hat damals die Sprachkurse für die rund 90 Geflüchteten in der Sporthalle organisiert. Er hat geschaut, welcher Geflüchtete schon Englisch kann, wer welche Vorbildung hat und dann entsprechende Gruppen für Sprachkurse zusammengestellt. Der Pensionär kam zu dieser Aufgabe „wie die Jungfrau zum Kinde“, sagt er. Er habe sich bei einer Bürgerversammlung in Borgfeld in einer Liste eingetragen. Dann kam der Anruf von Detlev Busche. Für Uwe Rosenberg war die Zeit in der Sporthalle eine „mentale Wende“. Er sei sich zum Beispiel viel bewusster geworden, in welchem Luxus man lebe. Bis heute ist er Mentor für einen jungen Mann, das habe er sich früher nie vorstellen können.

Als die Halle damals verlassen werden musste, sagt Uwe Rosenberg, seien einige in Tränen ausgebrochen. „Man war wie eine Familie zusammengewachsen“, findet Rosenberg. Für den WESER-KURIER hat er sich die Mühe gemacht und bei anderen Mentoren und Helfern recherchiert, was aus den einstigen Sporthallenbewohnern geworden ist. Von den 30 Personen, über deren Verbleib er etwas herausfinden konnte, macht fast die Hälfte eine Ausbildung. Die Berufe sind höchst unterschiedlich: Bäcker, Elektriker, Metallbauer, Restaurantfachkraft oder Kaufmann. Wiederum andere, so zeigt es Rosenbergs Auflistung, haben ihren Hauptschulabschluss oder den mittleren Schulabschluss gemacht, einer macht bald sein Abitur. Einer hat den mittleren Schulabschluss zunächst nicht geschafft und wiederholt die zehnte Klasse. Ein junger Mann sei zu seiner Familie in den Iran zurückgekehrt. Die Auswahl ist nicht repräsentativ, da nicht zu allen jungen Männern noch Kontakt besteht.

Detlev Busche und Uwe Rosenberg sind nur zwei von vielen Ehrenamtlichen in Bremen, die 2015 Geflüchtete unterstützt haben und dies noch immer tun. Wie kann gute Integration gelingen? „Die jungen Leute brauchen Erfolgserlebnisse“, sagt Busche. Rosenberg findet: „Wenn wir über Integration sprechen, dann ist ein Kern, keine Hemmnisse oder Ängste zu haben, sondern Vertrauen.“ Er habe sich zunächst auch gefragt, ob er einen jungen Mann mit zu sich nach Hause nehmen könne – und habe es dann einfach gemacht.