WES Dedesdorfer Platz letztes Freiluftfrühstück Waller Mitte (Roland Scheitz)

Jubel in Walle: Rund um die „Waller Mitte“ – den alten Fußballplatz des Bremer SV im Herzen des Stadtteils – sind nun alle vier Baugrundstücke vergeben worden. Nach dem Martinsclub, der bereits im Juli den Zuschlag für eine Fläche an der Vegesacker Straße bekommen hatte, hat Immobilien Bremen in einem Ausschreibungsverfahren die drei restlichen Grundstücke an fünf Baugemeinschaften vergeben.

Die Gruppen hatten sich mehrere Jahre lang auf ihre Bewerbungen vorbereitet und im Vorfeld ein gemeinsames Dachkonzept ausgearbeitet; es enthält verschiedene Angebote wie zum Beispiel ein Repair-Café und eine Fahrradwerkstatt, die sie gemeinsam für die Fläche umsetzen wollen, die auch als Dedesdorfer Platz bekannt ist. Dass alle fünf Gruppen nun tatsächlich ihre Wunschgrundstücke bekommen haben, freut dabei vor allem auch die Bürgerinitiative (BI) Waller Mitte, die sich Mitte 2010 gegründet hatte, um eine Bebauung zu verhindern und den Platz als Spiel- und Sportfläche für alle zu erhalten.

Mehr zum Thema Bürgerinitiative Waller Mitte Aufbruch in ein solidarisches Wohnen Ein Teil des Dedesdorfer Platzes soll in Baugrundstücke umgewandelt werden: Fünf Baugruppen ... mehr »

Teilbebauung als Kompromiss

An einem daraufhin von Bremens damaligem Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing ­initiierten Runden Tisch war nach mehreren Beteiligungsworkshops im November 2012 schließlich eine Teilbebauung als Kompromiss ausgehandelt worden. Die BI hatte anschließend dafür geworben, die Flächen bevorzugt an Baugemeinschaften zu vergeben. Neun Monate haben die fünf Gruppen nun Zeit, um ihre Planung zu verfeinern, die Bauanträge zu stellen und sich in gestalterischen Fragen mit den Stadtplanern im Bauressort abzustimmen – im Oktober könnten sie also anfangen zu bauen.