30 Alleinerziehende in Bremen erhalten ihre Unterhaltszahlungen wegen eines technischen Fehlers in diesem Monat verspätet. (Christian Charisius /dpa)

Bianca G. ist niedergeschlagen: Kurz vor Weihnachten fehlen der zweifachen Mutter 650 Euro. Der Grund: Das Amt für Soziale Dienste hat den Unterhalt für ihre beiden Kinder noch nicht überwiesen. Die 41-jährige Bremerin ist kein Einzelfall. 30 Alleinerziehende warten laut Sozialressort noch auf das Geld für den Monat Dezember.

Väter oder Mütter können dem Amt für Soziale Dienste als Treuhänder den Unterhalt für ihre Kinder überweisen, das Amt wiederum leitet die Summe weiter. Das soll Alleinerziehende davor bewahren, das Geld selbst beim Ex-Partner einfordern zu müssen. Doch nun hat es ein technisches Problem gegeben, wie die Bremer Sozialbehörde bestätigt.

Im Zuge einer Systemumstellung habe eine fehlerhafte Datei verhindert, dass Zahlungseingänge bei der Landeshauptkasse in der Zeit vom 25. bis 29. November korrekt zugeordnet werden konnten. Normalerweise werde das Geld automatisch nach Zahlungseingang überwiesen, sagte Sozialressort-Sprecher Bernd Schneider. Das Problem sei aber mittlerweile behoben. Die ausstehenden Zahlungen seien am Dienstag veranlasst worden; sie gingen teils noch am Donnerstagabend, teils Freitagfrüh auf den Konten der jeweiligen Banken ein.

Diesen Stand der Informationen hatten die Mitarbeiter im Amt für Soziale Dienste offenbar nicht. Der Ex-Mann von Bianca G., dessen voller Name der Redaktion bekannt ist, berichtet, dass er noch am Donnerstag mit einem Sachbearbeiter und einer Referatsleiterin gesprochen habe. Die hätten ihm gesagt, dass sie leider nichts machen könnten. „Mir hat die Referatsleiterin gesagt, dass das dieses Jahr nichts mehr wird“, erzählt er. Ihn macht das fassungslos. Seiner Ex-Frau sei zunächst vorgeschlagen worden, sich an die Unterhaltsvorschusskasse zu wenden. Doch weil die Antragsstellung zwei bis drei Wochen dauere, sei diese Option ausgeschieden.

Keine Geschenke zu Weihnachten

Bianca G., die derzeit eine Weiterbildung macht und nach eigener Auskunft ausschließlich von 408 Euro Kindergeld und dem Unterhalt für ihre Kinder lebt, sagt: „Ich verhungere nicht, mein Kühlschrank ist gefüllt. Aber jetzt noch Weihnachtsgeschenke organisieren geht nicht.“ Erspartes habe sie nicht. Ihre Miete zahle das Jobcenter. Zusätzliches Geld erhalte sie vom Jobcenter nicht.

Der Mitarbeiter im Amt für Soziale Dienste habe ihr zuletzt geraten, sich an das Jobcenter zu wenden mit der Bitte um einen Vorschuss oder sich von jemandem Geld zu leihen. Dass das technische Problem längst gelöst sein soll, war ihm und der Referatsleiterin offenbar nicht bekannt.

Wie konnte es zu dieser Kommunikationspanne kommen? „Das kann man nur bedauern“, sagt Sozialressort-Sprecher Schneider. Nicht immer gelinge es, jeden Mitarbeiter auf den Stand der Dinge zu bringen.

Kindsvater G. fragt sich ebenso, wieso die Systemumstellung ausgerechnet vor Weihnachten erfolgt Dazu heißt es aus der Sozialbehörde: „Die bisherige Software kann aus rechtlichen Gründen über den Jahreswechsel hinaus nicht mehr verwendet werden“. Außerdem seien die Verzögerungen bei der Einführung der neuen Software unerwartet aufgetreten.

Für Bianca G. und ihre Kinder wird die Sache so oder so gut ausgehen. Ihr Ex-Mann hatte angekündigt, ihr den Unterhalt notfalls in bar zu geben. Der Aussage der Sozialbehörde zufolge wird das nicht nötig sein.