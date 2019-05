Die Sozialpädagoginnen Kristin Grünewald und Tina Neumann arbeiten bei einem freien Träger der Jugendhilfe. (Frank Thomas Koch)

Typische Fälle? Gibt es im Grunde nicht, sagen Kristin Grünewald und Tina Neumann. Sie zählen zu den Sozialpädagoginnen, die Familien in Not helfen. Sie haben viele Eltern und Kinder kennengelernt, Beistand geleistet, geraten, empfohlen oder Konsequenzen gezogen. Es gebe bestimmte Muster oder Folgen, die sich ähnelten, aber naturgemäß sei kein Fall wie der andere, verallgemeinern lasse sich wenig. Jede Familie müsse einen eigenen Weg und eigene Lösungen finden, mitunter mit Unterstützung des Jugendamts oder sogenannten Hilfen zur Erziehung.

Kristin Grünewald ist die pädagogische Leiterin des Kinder- und Jugendhilfe-Verbunds Bremen (KJHV), eines freien Trägers der Jugendhilfe. Tina Neumann ist dort Teamleiterin. Der KJHV beschäftigt eine ganze Reihe von Frauen und Männern, die als ambulante Betreuer tätig sind. Seit mehr als zwanzig Jahren, heißt es in der Selbstauskunft des Trägers, bietet der KJHV auch teilstationäre und stationäre Hilfen an. In Bremen ist er seit 2011 ansässig, in Walle und Schwachhausen. Weitere Standorte sind Kiel, Rendsburg, Lübeck und Hamburg.

Pubertierende, die von zu Hause abhauen; Eltern, die keinen Zugang mehr zu ihren Kindern finden, die zerstritten sind; Jungen oder Mädchen, die um sich schlagen, die nicht zur Schule gehen wollen – alles das kennen Kristin Grünewald und Tina Neumann aus der Praxis, so oder so ähnlich. „Kinder wählen eigene und ganz unterschiedliche Wege, um auffällig zu werden.“ Sie schildern ein Beispiel: „Eine Mutter muss ständig Machtkämpfe mit ihrem noch relativ kleinen Kind austragen. Das Kind akzeptiert kein Nein. Es bestimmt, wann es zu Bett geht oder fängt an, zu spucken, zu schlagen, zu beißen, wenn es seinen Willen nicht bekommt. Die Grenzen verschieben sich immer mehr, münden in eine Krise. Die Eltern wissen nicht mehr weiter.“

Was sich zunächst nur zu Hause abspielt, könne sich auch in den Kindergarten oder die Schule fortsetzen und weitere Probleme nach sich ziehen. „Das bedeutet aber noch nicht, dass das Jugendamt und die Familienhilfe umgehend eingreifen“, sagt Tina Neumann. Es gebe in allen Bremer Stadtteilen eine Reihe niedrigschwellige Hilfs- und Beratungsangebote, die in der Regel zunächst genutzt würden. Sei die Not zu groß für diese Art der Unterstützung, werde das Jugendamt tätig und vermittele Familien an Einrichtungen wie den KJHV.

Entwicklung in eine bestimmte Richtung

Eines ist den beiden Sozialpädagoginnen dabei wichtig: Ihre Arbeit dreht sich nicht um ein vermeintlich schwieriges Kind, das durch den Eingriff von staatlich finanzierten Experten wieder dahin gebracht wird, wo es vermeintlich sein soll. Hilfen zur Erziehung seien keine Korrektur- oder Reparaturarbeiten, sondern entsprächen einer Entwicklung in eine bestimmte Richtung. „Es funktioniert auf allen Ebenen nur, ob ambulant oder stationär, wenn mit dem gesamten Familiensystem und auf Augenhöhe gearbeitet wird“, sagt Kristin Grünewald.

Der KJHV Bremen ist in Walle und in Schwachhausen angesiedelt. Walle? Klar, damit werden die gängigen Vorurteile bedient, dass vor allem sozial benachteiligte Familien Hilfe brauchen. Also diejenigen, die selbst einen Rucksack voller Probleme zu tragen, die arm sind oder vielleicht zu früh Kinder in die Welt gesetzt haben. Tatsächlich machte man es sich damit zu einfach, sagt Kristin Grünewald. „Wir haben mit Familien zu tun, die aus ganz unterschiedlichen Gründen in Schwierigkeiten mit der Erziehung der Kinder geraten.“

Dazu zählten zwar Familien, deren Kinder aufgrund einer prekären Lage und der Anstrengung das Leben zu organisieren, aus dem Blick geraten. Doch dazu gehörten ebenso Mütter und Väter, die in Erziehungsfragen unsicher sind, ganz unabhängig von der individuellen Lebenssituation. Dabei handele es sich auch um akademisch oder pädagogisch gebildete Mütter und Väter, sagt Kristin Grünewald. Unter der Klientel des KJHV sei jeder Status in etwa gleichmäßig vertreten. Das Gros nehme freiwillig die Hilfe an, die der Staat zu leisten imstande ist.

Die Eltern werden in der Regel tätig, ob über das Jugendamt oder auch alleine, „wenn ihr Kind auffällt, Ärger macht“, aus der Reihe tanze. Oft seien es Schulen oder Kindergärten, in denen die Auffälligkeiten benannt würden. Meist komme der Zugang über das Jugendamt zustande, die meisten Familien seien bereits in der Erziehungsberatung vorstellig geworden oder hätten einen sogenannten Case Manager. Der KJHV werde tätig – Kindeswohlgefährdung außen vor gelassen –, „wenn noch genauer hingeguckt, mehr getan werden muss, wenn der Familie klar ist, dass sie an sich arbeiten muss“. Die ambulante Arbeit in und mit der Familie sei „kein muckeliges Zusammensitzen auf dem Sofa einmal in der Woche“, betont Kristin Grünewald, „sondern harte Arbeit. Die Familien entwickeln gemeinsam mit dem Jugendamt Ziele. Sie legen fest, wohin sie sich entwickeln wollen. Dabei helfen wir.“ Aufgezeigt werde, welches Verhalten was auslöse und wie es sich verändern müsse, damit es der Familie besser geht. Oft seien Kommunikationsprobleme zu lösen.

"Entscheidungen werden inhaltlich gefällt"

„Unser Auftrag ist es, nach den Auslösern für auffälliges Verhalten zu suchen. Es ist unsere Profession, mit unterschiedlichen Methoden und Zugängen in kleinen Schritten dafür zu sorgen, dass die Familie ihr Ziel erreichen kann. Wir arbeiten gemeinsam mit ihr heraus, welches die richtigen Stellschrauben im Alltag dafür sind“, sagt die pädagogische Leiterin. Es gebe keine Patentrezepte und keine Super-Nanny-Methode. Hilfe zur Erziehung ist darauf angelegt, endlich zu sein.

Sie habe in den vergangenen Jahren in ihrer Arbeit keine erheblichen Veränderungen feststellen können, sagt Kristin Grünewald, weder was die Problemlagen, noch was die Zahl der Klienten betreffe. „Meine Wahrnehmung ist aber, dass der Fall Kevin zu einer großen Sensibilität geführt und damit deutlich mehr Maßnahmen eingeleitet worden sind, damit man bloß nichts übersieht oder falsch macht.“ Als Kevin starb, war Kristin Grünewald noch bei einem anderen Träger beschäftigt.

Etwaigen Kostendruck bekämen sie nicht zu spüren, versichert sie. „Entscheidungen werden inhaltlich gefällt, nicht nach monetären Gesichtspunkten.“ Auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen seien nicht zu unterschätzen: In vielen Familien seien die Erwachsenen erwerbstätig, Kinder würden früh außerhalb betreut. Die Vaterrolle habe sich verändert. Alles das bleibe nicht folgenlos, in welcher Form auch immer.

„Ich habe großen Respekt vor Eltern, die sich an das Jugendamt wenden“, sagt Tina Neumann. „Das ist mit Mut verbunden.“ Schließlich müssten Mütter oder Väter sich eingestehen, dass sie alleine nicht weiterkommen. Die Hilfe, die den Familien zuteilwerde, trete aber nicht an die Stelle von elterlicher Erziehung.

„Mütter und Väter werden befähigt, es selbst anders zu machen und besser hinzubekommen. Viele brauchen auch nur ein bisschen Unterstützung. Sie entdecken mit uns ihre eigene Erziehungskompetenz.“ Kristin Grünewald ergänzt: „Wenn eine Familie am Ende der Maßnahme sagt: ,Das haben wir geschafft‘, freuen wir uns sehr.“