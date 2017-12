Fahrradfahrer kritisieren unter anderem Bordsteinkanten im Fahrverlauf des Sterns, die zu Stürzen führen können. (Frank Thomas Koch)

Der Fahrradstreifen umrandet Bremens wohl kompliziertesten Verkehrsknotenpunkt „Am Stern“ in roter Farbe. Zahlreiche Fahrbahnmarkierungen sind seit dem Sommer hinzugekommen. Die grüne Insel in der Mitte wird von einem neu angelegten grauen Kreis eingefasst. Verkehrsschilder, Ampeln und eine geänderte Verkehrsführung bestimmen nun das Bild des aufwändig umgebauten Kreisels in Schwachhausen.

Doch läuft es nach den umfangreichen Bauarbeiten nun besser im Kreisverkehr? „Viele Verkehrsteilnehmer müssen sich noch daran gewöhnen – das dauert noch ein halbes Jahr“, sagt Michael Kreie, der als Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Bremen einer derjenigen ist, der es wissen müsste. Viele andere Vertreter aus Behörden, Verbänden oder Organisationen äußern sich ein knappes halbes Jahr nach dem Umbau überwiegend positiv, haben aber immer noch Verbesserungsvorschläge.

Mitte Juli hatten Behördenvertreter den Stern wieder für den Verkehr freigegeben. Der Kreisel war stets einer der Unfallschwerpunkte in Bremen. Durchschnittlich wurden im Jahr 60 Unfälle gezählt, etwa ein Drittel davon mit Beteiligung von Radfahrern. Die Unfallzahlen waren bis ins Kleinste aufgedröselt worden, um detaillierte Statistiken zu erstellen. Immer wieder gab es Gespräche mit den Beiräten, dem ADAC, dem ADFC, mit Verkehrsplanern und der Polizei. 2014 folgte zudem eine verkehrspsychologische Analyse.

Zu den Unfallzahlen seit der Umgestaltung will die Polizei derzeit noch keine Auskünfte geben und verweist auf die polizeiliche Kriminalstatistik, die vom Innensenator nächstes Jahr bekannt gegeben wird. Eine Evaluierung der Zahlen sollte immer im gleichen Zeitraum erfolgen, heißt es. Die Erfahrung zeige, dass zu kurze Vergleichszeiträume eine endgültige Bewertung nicht zuließen, erklärt Polizeisprecherin Jana Schmidt.

Schmidt: Verkehrsführung ist eindeutiger geworden

„Trotz der komplexen örtlichen Gegebenheiten und den bei der Umsetzung der Maßnahmen zu beachtenden Rahmenbedingungen ist die Entwicklung der Sicherheit aus Sicht der Polizei als positiv zu betrachten“, so Schmidt. Maßnahmen wie die Einspurigkeit im Kreisverkehr, verbreiterte Sperrflächen zum rechtwinkligeren Ausfahren und die „Aufstellfläche“ für den einfahrenden Verkehr, um nicht den Radfahrstreifen zu versperren, nähmen Druck von den Verkehrsteilnehmern. Die Verkehrsführung sei eindeutiger geworden.

Positiv bewerten auch die Verantwortlichen des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) die Umgestaltung. „Wir haben bisher viel Zuspruch dafür bekommen. Das ist nicht immer so“, sagt Martin Stellmann, Sprecher des ASV. Die Wohlfühlqualität sei bei vielen Verkehrsteilnehmern offensichtlich gestiegen.

Mitarbeiter des ASV haben inzwischen kleine bauliche Nachbesserungen vorgenommen beziehungsweise wollen dies in den nächsten Wochen tun. So sollen an drei Stellen in den Ein- und Ausfahrbereichen noch Bordsteine für die Radfahrer abgesenkt werden. „Außerdem haben wir vor Kurzem noch fünf Fahrradpiktogramme aufgebracht“, berichtet Stellmann.

„Es hat eine durchgreifende Verbesserung durch den Sicherheitstrennstreifen zwischen Auto- und Fahrradspur gegeben“, sagt Albrecht Genzel, Verkehrsreferent des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Diese Anordnung verzeihe in gewisser Hinsicht Fehler. Dennoch müsse der ADFC weiterhin inakzeptable Mängel konstatieren.

So sei die Ausfahrt in die Hermann-Böse-Straße für weniger geübte und vor allem ortsunkundige Menschen auf dem Fahrrad schlecht ausgeführt, so Genzel. Dort tue sich eine Lücke zwischen der Radspur im Ring und dem Radwegbeginn auf. Eine durchgängige Führung müsste dort markiert werden; Piktogramme reichen nicht, sagt Genzel. Zudem gebe es im Fahrverlauf immer noch Bordsteinkanten, was zu Stürzen führen könnte.

Ein weiterer Kritikpunkt des ADFC: „Die sehr willkürlich ergänzten Vorfahrt-Achten-Markierungen verwirren mehr, als dass sie Klarheit schaffen“, so Genzel. Auch am unübersichtlichen Übergang an der Parkallee (Bürgerparkseite) müsse eine Stelle entschärft werden.

Sichtbeziehungen gegenüber dem Radverkehr verbessert

„Ob der Stern sicherer geworden ist, kann man eigentlich erst sagen, wenn man die tatsächlichen Unfallzahlen vergleicht“, sagt Dirk Matthies, Leiter der Verkehrsabteilung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) Weser-Ems. Insgesamt sei im Bezug auf die Sicherheit das allgemeine Geschwindigkeitsniveau gefühlt zurückgegangen, dafür aber auch der Verkehrsfluss gemindert worden, was unter anderem auf die nun vorhandene Einspurigkeit zurückführen sei, so Matthies.

Die geometrischen Änderungen – das fast rechtwinklige Ausfahren – hätten die Sichtbeziehungen gegenüber dem Radverkehr verbessert. In der Gesamtübersichtlichkeit für den Autofahrer ist laut Matthies aber nicht viel verändert worden. Den Kreisel zu passieren, sei nach wie vor anspruchsvoll, da der Verkehrsteilnehmer viele Fahraufgaben zu erledigen habe.

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) bewertet den Umbau des Sterns „natürlich positiv“, so Sprecher Andreas Holling. Die Bauarbeiten der BSAG liefen gut und waren pünktlich beendet. Insgesamt wurden rund 300 Meter Gleis erneuert. Die Schienen stammten aus den frühen 1990er Jahren und waren verschlissen.

Gesamtkosten lagen bei 926.000 Euro

Diese wurde ausgetauscht und etwas auseinandergelegt, wodurch sich dort jetzt Busse und Straßenbahnen gefahrlos begegnen können. Früher reichte der Platz dafür nicht. Die Haltestelle „Am Stern“ wurde zugleich moderner. Sie erhielt ein aktuelles Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen. Mit Kosten von rund 500 000 Euro und drei Wochen Bauzeit sei die BSAG im Plan geblieben, sagt Holling.

Es sind übrigens rund 430 Straßenbahnen, die montags bis freitags jeden Tag den Stern durchqueren. Hinzu kommen nach aktuellen Zahlen bis zu 30 000 motorisierte Fahrzeuge und rund 5500 Fahrradfahrer täglich, die durch den Verkehrsknoten wollen. Die Gesamtkosten für den Umbau lagen laut der Baubehörde bei 926.000 Euro.