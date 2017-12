Mit Fisch kennt sie sich jetzt noch besser aus: Petra Koch-Bodes hat ihre Prüfung erfolgreich bestanden und ist nun die erste Fischsommelière Bremens. (Christina Kuhaupt)

Die 40-Jährige gehört damit zu den 22 erfolgreichen Absolventen der ersten Runde einer neuen Fortbildung – ins Leben gerufen von der Transgourmet Seafood Akademie, der Industrie- und Handelskammer Bremen/Bremerhaven, dem Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven und dem Fischmagazin.

24 Fischexperten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich waren dabei – allesamt gestandene Leute, die sich noch einmal dem Prüfungsstress aussetzten, um Fachkenntnisse zu vertiefen und zu ergänzen. Denn die neue Fortbildung richtet sich explizit an bereits erfahrene Fischexperten, die über fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung verfügen. So wie Petra Koch-Bodes. Sie arbeitet seit 2010 gemeinsam mit den Eltern im gleichnamigen Fischfachgeschäft an der Bischofsnadel. Eigentlich, dachte sie, wisse sie schon vieles über Fisch. Aber einige Aspekte der Fortbildung waren auch für sie neu. Etwa die Sensorik, mithilfe derer unter anderem die Qualität eines Fisches per Abtasten ermittelt wird. „Mein Anreiz war es, mein einseitig geprägtes Wissen einmal auf die Probe zu stellen.“

Die Fortbildung setzte sich aus einem Praxisteil und viel Theorie zusammen. An zwei mal drei Tagen im September und im November beschäftigten sich die Teilnehmer mit den Besonderheiten von Fisch – vom Fang und der Produktion über die Verarbeitung bis hin zur Zubereitung. Dann hieß es büffeln. Die Fischfachfrau musste zwei dicke Ordner mit 1200 Seiten Skript durcharbeiten. „Ich habe in jeder freien Minute gelernt“, sagt Petra Koch-Bodes – und das neben ihrem Vollzeitjob. Warenkunde und Fangquoten, Ernährung und Inhaltsstoffe, Nachhaltigkeit, Fisch aus Aquakulturen und Marketing – das waren wesentliche Bausteine der Fortbildung. Der Druck bis zur Prüfung Ende November sei hoch gewesen, der Ehrgeiz der Teilnehmer groß, sagt Petra Koch-Bodes. Jetzt freue sie sich darauf, ihr neues Wissen an die Mitarbeiter weiterzugeben und auch auf die Fragen ihrer Kunden.

Ein Wiedersehen mit allen Absolventen wird es am 26. Februar 2018 geben. Dann werden die Fischsommeliers auf der Messe Fish International in Bremen geehrt und erhalten ihre Urkunden.