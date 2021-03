Die Bremische Bürgerschaft wird am Montag zur nächsten Corona-Sondersitzung zusammenkommen. (Sina Schuldt / dpa)

Mehr Kontakte, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten: Ab Montag wird das Leben für Bremerinnen und Bremer ein bisschen lockerer. Dann sind unter anderem Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sowie Zoo- und Museumsbesuche mit Anmeldung erlaubt. Das hatten Bund und Länder am Mittwoch beschlossen. Der Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss (VGO) der Bürgerschaft hat mehrheitlich die entsprechenden Änderungen in der Corona-Verordnung aus dem Ressort von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhardt (Linke) beschlossen. In Bremen startet darüber hinaus auch das Einkaufen mit Termin.

Die von den Inzidenzen unabhängigen Erleichterungen gelten auch in Bremerhaven, obwohl der Wert dort im Moment bei 134,2 liegt (Bremen: 61,8). „Da dies eine bundesweit vereinbarte Regelung ist, konnten wir uns in Bremerhaven ihr nicht verschließen“, sagte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). In der Landesverordnung wurde aber auch vereinbart, dass die Schwesterstädte bei weiteren Öffnungsschritten getrennt voneinander verfahren können, sollte in einer die Inzidenz über 100 liegen.

Deshalb gelten in Bremerhaven vorerst auch weiterhin die Bestimmungen der dortigen Allgemeinverfügung. Was die Grenzbereiche zu Niedersachsen angeht, hat Bremen im Moment sozusagen Glück: Das Nachbarbundesland plant, wie Senatskanzleichef Thomas Ehmke (SPD) im VGO erklärte, zunächst die landesweite Inzidenz als Maßstab für Öffnungen zu nehmen. Sie liegt aktuell bei 64,2, ist also ähnlich wie in Bremen. „Das hilft uns im Moment“, sagte Ehmke. „Es kann sich aber auch in Zukunft ändern, deshalb sind wir sehr bemüht, mit Niedersachsen im Gespräch zu bleiben.“

Die Bürgerschaft kommt am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Dann wird auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) die nächste Regierungserklärung im Zeichen der Pandemie halten. Damit die Abgeordneten ansonsten nicht nur die Beschlüsse der VGO zur Kenntnis nehmen, soll es eine inhaltliche Debatte über die laut Bund-Länder-Plan ab dem 22. März möglichen weiteren Schritte geben. "Der Stufenplan wird in der Bevölkerung diskutiert und wo, wenn nicht in der Bürgerschaft sollten wir uns auch mit ihm auseinandersetzen?", sagte Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU).

Die Grundlage für Öffnungen ab dem 22. März – sollte die Infektionslage es zulassen – sind ausreichend verfügbare Schnell- und Selbsttests. Laut Ehmke arbeitet Bremen derzeit an der Organisation der Strategie, viele Fragen seien aber noch offen. „Es macht wenig Sinn, einen Schritt zu gehen, der mit einem Testregime verbunden ist, das man dann nicht hat“, sagte er. „Ich hoffe, dass wir am Montag in der Bürgerschaft schon Konkreteres sagen können.“