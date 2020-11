Greta Krohn macht seit September eine Ausbildung in der Keramikwerkstatt. (Fabian Wilking)

Die Werkstatt von Frauke Alber könnte man mit einer riesigen Küche vergleichen. Es klirrt und klimpert, die Regale sind mit Geschirr vollgestellt, im Ofen backt die Ware heiß und die Zutaten stehen bereit. Nur heißen diese hier Kobalt- oder Eisenoxid und der Brennofen läuft bei 1250 Grad. Alles ist mit weißem Staub bedeckt.

Greta Krohn, 20 Jahre alt, räumt Tassen mit vergoldeten Henkeln und türkise Schälchen aus dem Ofen. Jede ihrer Bewegungen ist ruhig und bedacht. Sie weiß, wie viele Arbeitsschritte hinter jedem der Porzellanstücke liegen. Und: Es ist noch ein langer Weg, bis Krohn jeden von ihnen beherrscht.

Krohn ist Auszubildende in der Keramikwerkstatt von Frauke Alber im Viertel. Alber bietet eine der wenigen Lehrstellen in der Umgebung an. Seit der Bundestag den Mindestlohn für Auszubildende beschlossen hat, müssen Betriebe mindestens 515 Euro Lohn im ersten Lehrjahr bezahlen. Das sei für Keramikwerkstätte kaum machbar, sagt Alber. „Wir verdienen lange Zeit gar nichts an den Auszubildenden.“ Es sei ein langer Prozess, bis die Lehrlinge in der Lage sind, größere Gefäße zu drehen oder in Serie zu produzieren – also viele exakt gleiche Stücke herzustellen. Doch Alber mache es Spaß, ihr Wissen weiterzugeben. Sie liebt ihren Beruf, den sie „schon immer“ ausführt, wie sie sagt.

Greta Krohn zeigt auf ein paar kleine weiße Salzschälchen. „Die habe ich in den vergangenen Wochen gemacht.“ Sie hat ihre Ausbildung gerade erst angefangen. 312 Euro bekommt sie im Monat, die Lehre macht sie in Teilzeit. Ohne die Unterstützung ihrer Eltern könnte sie ihren Unterhalt nicht bezahlen. Dass sie sich gleich nach der Ausbildung selbstständig machen kann, ist unwahrscheinlich, weiß Frauke Alber aus Erfahrung. Festanstellungen gibt es so gut wie keine. Was reizt Krohn an einem Beruf, von dem sie vielleicht später gar nicht leben kann?

„Natürlich macht man sich Gedanken darüber“, sagt sie. Sie weiß, dass sie die Arbeit möglicherweise nicht immer ausüben wird. Aber wenn ihr das Finanzielle wichtig gewesen wäre, hätte sie sich nicht für die Ausbildung entschieden. „Es fasziniert mich, dass man sieht, was man geschaffen hat." Sie habe schon immer gerne genäht, war auf der Waldorfschule und wollte nach dem Abitur etwas Kreatives machen. Durch Freunde von Freunden sei sie dann auf Frauke Alber gestoßen. Neben der Praxis in der Werkstatt verbringt Krohn blockweise mehrere Wochen an einer Berufsschule in Heide. Dort lernt sie, wie die verschiedenen Chemikalien für die Glasuren miteinander reagieren oder wie sie die richtige Größe ausrechnet, wenn bestimmte Materialien nach dem Brennen schrumpfen. An den Glasuren tüfteln Keramikhandwerker manchmal mehrere Jahre. In ihrer Berufsschulklasse sei Krohn die einzige, die mit Porzellan arbeite. Es ist weich und schwierig zu formen, eine Besonderheit von Albers Handwerk.

Frauke Alber sitzt an der Drehscheibe und formt Urnen. Solche Gefäße gehören zum Meisterhandwerk. Bis Greta Krohn das tun wird, wird sie noch viel Frust vertragen müssen. „Manchmal versucht man, ein Schälchen zum 50. Mal zu formen, und es klappt nicht.“ Das Vorurteil, Keramikhandwerk sei ja so meditativ, hat die 20-Jährige schon oft gehört. Dabei sei die Körperhaltung absolut nicht entspannend, sagt sie.

Obwohl die Vergütung so gering ist und die Zukunftsaussichten dürftig, bekommt Frauke Alber ständig Anfragen für Ausbildungen oder Praktika. „Der Trend geht zum Handgemachten“, das beobachte sie. Und: Es gebe eben eine kleine Menge junger Menschen, die gerne selbstbestimmt arbeiten. Denn das könne man im Keramikhandwerk.