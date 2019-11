Mini-Störche zählen zu den Miniaturen, die Peter van den Wildenberg seit vielen Jahre mit sehr viel Akribie anfertigt. (Frank Thomas Koch)

Mit einem Siebeneinhalbtonner ist Willi Breidenbach am Freitag angereist. Zehn Stunden hat es gedauert, bis die kostbare Fracht ausgepackt, arrangiert und perfekt in der Spur war, erzählt er. Höchstens drei Mal pro Jahr macht sich der 68-Jährige aus dem Münsterland die Mühe, seine 70-Quadratmeter-Nostalgieanlage aufzubauen. Die „Railhobby 2019“ in Halle 6 auf der Bürgerweide ist eine dieser seltenen Gelegenheiten. Hunderte von Besuchern aus nah und fern kamen, sahen, staunten, tauschten und kauften bereits am ersten Tag der Modellbahnmesse. Auf jedes dieser Vorhaben sind die rund 50 Schau- und Verkaufsstände von Sammlern und Händlern aus halb Nordeuropa hervorragend eingerichtet.

Französische Feuerwehrautos und Originale aus den 1950er-Jahren

Eine jahrzehntelange Sammelleidenschaft steckt in Breidenbachs Eisenbahnidylle. Die Arbeitsstunden seien ungezählt, der Wert: nicht mit Geld zu bezahlen. Sämtliche Elemente, vom Kesselwagenzug über Autos und Gebäude bis zu den Mini-Menschen, seien Originale aus den 1950er-Jahren, betont der passionierte Sammler, der gleichzeitig auch Veranstalter der Modellbaumesse ist. „Als Nächstes hätte ich gerne noch einen Berg, mindestens vier bis fünf Meter hoch“, kündigt er an. „Es gibt nur ein Problem: Dann müsste ich mir noch einen Lkw-Anhänger anschaffen.“ Breidenbachs unverkäufliches Eisenbahnparadies ist wohl die raumfüllendste Attraktion der „Railhobby“. An den Verkaufsständen finden Sammler und Modellbauer alles, was ihnen gerade noch fehlen könnte: Gleise, Loks und Wagen sämtlicher Formate und Baujahre, künstliche Vegetation, Tiere, Miniaturautos vom Harrods-Lieferwagen bis zum französischen Feuerwehrauto aus den 1960-er Jahren, Technik, Werkzeug, Arbeitsleuchten und -lupen.

Peter van den Wildenberg braucht nicht viel Platz. Sein Verkaufssortiment passt auf ein Tablett im Din-A-4-Format. Der 68-jährige ehemalige Kraftfahrer fertigt unter anderem klitzekleine Storchennester, Krähen, Enten und Möwen mit Lötzinn, Lupe und beeindruckendem Fingerspitzengefühl. Nach Bremen hat er auch das bewegte Diorama „Houthandel Peters“ mitgebracht – ein traditionelles Sägewerk in der Dimension eines mittelgroßen Aquariums. Der Modellbauer aus dem niederländischen Herzogenbusch „macht wirklich alles selbst“, erklärt Ehefrau Corry, die sich über die allgemeine Bewunderung sichtlich freut. Seit frühester Kindheit sei er vom Modellbau infiziert, arbeite abends stundenlang an seinen Kreationen. „Ich find’s herrlich, dass er immer was zu tun hat“, verkündet Corry gut gelaunt. „So habe ich Zeit für meine Hobbys.“

Modelle aus der Vorkriegszeit

Jens Paustian ist mit seiner riesigen Märklin-Spur-0-Anlage aus Ostholstein angereist: „Alles Modelle aus der Vorkriegszeit“, erläutert der Eisenbahn-Enthusiast aus der Nähe von Lensahn. Joachim Multhaupt stellt seine Kollektion aus Miniatur-Häusern aus, für die er Originale aus dem historischen Märklin-Sortiment umbaut – wie zum Beispiel das kleine Alpenhotel, das ihn rund zwanzig Konstruktionsstunden gekostet hat. Die Märklin-Stücke hatten sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte angesammelt, doch erst seit seinem Ruhestand komme er dazu, sich wirklich damit zu beschäftigen, erzählt der ehemalige Manager aus dem Emsland.

Lange Schlangen von erwartungsvollen Besuchern hatten sich vor der Messehalle schon gebildet, bevor die Kassenhäuschen am Sonnabendmorgen öffneten. Es dauerte keine Stunde, bis Olaf Sprung um 165 Euro ärmer und um eine Handvoll echter Schätze reicher war. Der 48-jährige ist immer auf der Suche nach Modellautos der bayrischen Marke Herpa. Seine Sammlung von Porsche-Modellen sei mit rund 2000 Exponaten wohl eine der größten ihrer Art in Deutschland, berichtet der Hildesheimer, und präsentiert stolz seine neuesten Fundstücke – Bausätze aus den 1970er-Jahren, darunter Exemplare mit Fehlfarben. „Als ich die gesehen habe, hat mein Herz richtig doll geschlagen“, sagt der Fachmann. Dafür habe sich die lange Anfahrt auf jeden Fall gelohnt, meint Sprung – und dampft glückselig wieder ab.

Weitere Informationen

Die „Railhobby“ in Halle 6 der Messe Bremen ist diesen Sonntag noch von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet zehn Euro. Kinder unter 14 Jahre zahlen fünf Euro, für Kinder bis zu fünf Jahren ist der Eintritt frei.