Nach über 30 Jahren schließt Thomas Brand jetzt sein Geschäft. (Roland Scheitz)

Seit über 30 Jahren verkauft Inhaber Thomas Brand hochwertige Schuhe in seinem Ladengeschäft Vor dem Steintor, mitten im Bremer Viertel, in bester Marken-Qualität aus Leder sowie modisch ausgefallene Serien. Schuhe sind eigentlich seine Leidenschaft, aber nun ist Schluss, es lohnt sich nicht mehr, in den vergangenen Jahren kamen immer weniger Kunden. Seit Anfang September hängen knallige Riesenplakate mit den Schriftzügen „Total- Räumungsverkauf“ und „Alles muss raus“ in den Schaufenstern.

„Es gibt einen massiven Wandel im Einkaufsverhalten“, hat Thomas Brand festgestellt. „Die Leute informieren sich im Internet, in sozialen Medien und haben ganz genaue Vorstellungen, welche Schuhe sie kaufen wollen“, betont der 54-Jährige und bedauert, dass sich die Menschen beim Shoppen von Bekleidung und Mode kaum noch durch Auswahl in einem Ladengeschäft inspirieren lassen. Für den inhabergeführten Einzelhandel sieht Thomas Brand deshalb im Viertel nur noch wenig Chancen. Zum Jahresende wird er das traditionsreiche Familienunternehmen nach 117 Jahren und vier Generationen schließen.

Nachdem er 1990 das Schuhgeschäft von seinen Eltern übernahm, verfolgte er viele kreative Ideen und setzte diese in modernisierter Ladengestaltung um. Zuletzt gab er die Herrenschuh-Abteilung auf und baute eine Espresso-Kaffee-Bar ein. Das alles reichte letztlich aber nicht aus, um die Kunden zu aktivieren. Wenn demnächst alle Schuhe aus dem Warenlager verkauft sind, möchte Thomas Brand erst einmal eine Auszeit nehmen und vielleicht mit einer ganz anderen Geschäftsidee neu anfangen. Einen Nachmieter für die 160 Quadratmeter Verkaufsräume gibt es noch nicht.

Thomas Brand sieht allerdings eine grundsätzliche Problematik für den Einzelhandel im Viertel, die nicht nur mit zunehmendem Home-Shopping im Internet zu tun hat. Die Geschäfte im Steintor-Bereich seien zum Beispiel mehr auf die Nahversorgung im Quartier ausgerichtet. Überdies sei die Struktur aus Wohnen, Handel, Gewerbe, Kultur, Szene-Gastronomie und unzähligen Kiosken in ständiger Veränderung. „Es gab auch immer zu wenig Unterstützung seitens der Wirtschaftsbehörde, um für Attraktionen zu sorgen,“ meint er. Das Dauerthema „Zum Shoppen in die City und ins Viertel“ sei nie richtig gelöst worden.