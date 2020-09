Bestseller-Autorin ­Ildikó von Kürthy war vor wenigen Wochen zu Gast beim WESER-Strand-Talk. (Christina Kuhaupt)

Manche Dinge ändern sich nie – überlieferte Zitate beispielsweise. Diesbezüglich mutet es fast ein wenig amüsant an, dass der bekannte antike Philosoph Heraklit von Ephesos bereits vor rund 2500 Jahren Folgendes auf dem damals innovativen Papyrus festhielt: „Nichts ist so beständig wie der Wandel.“

Seit Druck der ersten Ausgabe des WESER-KURIER hat sich die heutige Bremer Tageszeitungen AG, ehemals WESER-KURIER GmbH, fortlaufend weiterentwickelt. Der mediale Umbruch mag für heutige Zeitungshäuser respektive Medienunternehmen ähnlich zukunftsweisend sein wie der Papyrus für antike Schriftsteller. Dranbleiben lautet die Devise. Der Internetauftritt des WESER-KURIER ist längst crossmedial, Abonnenten greifen vermehrt auf das E-Paper zurück. Zusätzlich hat sich der Verlag in anderen Bereichen neu ausgerichtet und breiter aufgestellt. Aus Interesse, neue Wege zu gehen. Und um das zu erhalten, was damals geschaffen wurde. Ein Überblick ausgewählter Projekte.

Die Bremer Tageszeitungen AG hat seit vergangenem Herbst eine Agentur. Die WK | Manufaktur versteht sich als vielseitiger Dienstleister und bietet ein umfangreiches Portfolio. Auf der Webseite finden potenzielle Kunden das umfassende Angebot – „visualisiert und digitalisiert“, sagt Stefan Dammann, Abteilungsleiter Corporate Publishing und Konferenzen. Die Palette reicht etwa von Advertorials, Fotografie, Unternehmenschroniken und Jahrbüchern über Bücher, Magazine und Dossiers bis hin zur Erstellung von Webseiten, grafischen Leistungen sowie der Organisation von Konferenzen und Schulungen.

„Die WK | Manufaktur richtet sich vor allem an bremische Unternehmen, die mit modernen grafischen und journalistischen Elementen ihre Startposition ausbauen oder stabilisieren wollen“, erläutert Dammann. „Wir haben große Kompetenzen: eine Redaktion, Native Advertising, das Corporate Publishing, die Vernetzung mit einer Tageszeitung.“ All das ist Antrieb, mit der Agentur in den Markt zu stoßen. Diese steht für eine Art des crossmedialen Arbeitens – nicht zuletzt im Hinblick auf das Zusammenwirken einzelner Abteilungen. Mit der Sustain, der AutoDigital sowie der MoreSpace gehört der WESER-KURIER zu den erfolgreichsten Konferenzveranstaltern Bremens. Programme werden ausgearbeitet, Referenten sowie Räumlichkeiten gebucht, die journalistische Begleitung der Veranstaltung inklusive. Unter der Adresse www.wkmanufaktur.de gibt es weitere Informationen.

28 Magazine zu verschiedenen Themen hat der WESER-KURIER bereits herausgegeben – darunter mehrere Bände der Reihen WK | Geschichte und Mein Bremen. Zusätzlich arbeiten beim Magazinverlag Bremen, der zur WESER-KURIER-Mediengruppe gehört, Redakteurinnen und Redakteure für das STADTMAGAZIN Bremen. Mit einer Auflage von 91 000 Exemplaren ist es das auflagenstärkste Magazin dieser Art in Bremen und umzu. Verteilt wird es in die Haushalte vieler Ortsteile und liegt zusätzlich an mehr als 2500 Auslagestellen zum Mitnehmen aus. Die Seite www.stadtmagazin-bremen.de gibt Einblick über weitere Magazine des Verlags, etwa Ärzteführer, Finanz-, Hochzeits- und Sportmagazine.

Doch die Bremer Tageszeitungen AG transportiert nicht nur Informationen und Geschichten, sondern auch Personen. Genau genommen die, die das Fahrradverleihangebot WK-Bike nutzen. 500 Fahrräder sind mittlerweile im Umlauf. Gestartet ist das Projekt 2018 in Kooperation mit nextbike. „Seitdem können wir insgesamt knapp 300 000 Ausleihen verzeichnen. Die tägliche Anzahl liegt zwischen 600 und 900“, sagt Mario Brokate, Leiter Drittgeschäfte bei der Bremer Tageszeitungen AG und damit zuständig für das Angebot. Viele nutzen die silbernen Citybikes mit dem blau-weißen Logo, um etwa auf dem schnellsten und umweltfreundlichsten Weg vom Hauptbahnhof zum Arbeitsplatz zu gelangen.

Leihstationen befinden sich unter anderem am Pressehaus in der Martinistraße, vor dem Steigenberger Hotel in der Überseestadt, dem Parkhotel Bremen am Bürgerpark sowie am Flughafen und an zahlreichen Orten im Umland. Gewartet werden die Räder auf dem Gelände des Druckhauses in Woltmershausen. Für die Ausleihe bedarf es einer App. Die Rückgabe ist an jeder beliebigen offiziellen und bei virtuellen Station möglich. Für Inhaber einer WK-Abocard oder der Mia- sowie Mia-Plus-Tickets der Bremer Straßenbahn AG sind die ersten 30 Minuten Nutzung kostenlos. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit Bremer Unternehmen, die ihren Mitarbeitern vergünstigte Tarife anbieten.

Der Radverleih ist zu einem Erfolgsmodell avanciert. „Kommendes Jahr werden wir mehr WK-Bikes anschaffen, weitere Stationen aufstellen und auch noch mehr Lastenräder in das System aufnehmen“, kündigt Brokate an. Wer mehr erfahren möchte, bekommt im Internet unter www.wk-bike.de weitere Informationen und kann sich für den Verleih registrieren.

Etwa zwei Jahre bevor das Fahrradprojekt seinen Anfang fand, startete der WESER-KURIER 2016 das Talkformat WESER-STRAND. Das Motto: neugierig, streitbar, norddeutsch. Moderiert werden die Events, die entweder auf der „Oceana“ oder im Café Sand stattfinden, seit der Saison 2019 von Bärbel Schäfer. Als erster Gast stand Marco Bode als Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen Rede und Antwort, beim letzten Talk vor Corona war Maike Schaefer (Grüne) im Mittelpunkt des Geschehens. Dazwischen reihten sich unter anderem Satiriker Jan Böhmermann, der ehemalige Werder-Kapitän Max Kruse, Moderator Jörg Wontorra, Musiker Flo Mega, Autor David Safier und Theater-Intendant Claus Peymann in die Gästeliste der bisher 31 Talkabende ein.

Dann kam das Coronavirus – und mit ihm eine Zwangspause. „Unter Auflagen und mit Hygienekonzept freuen wir uns, dass wir zum Re-Start Anfang September Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy begrüßen durften“, sagt

Jonas Bramlage, im Marketing verantwortlich für die Organisation. Mit den Musikern Johannes Strate sowie Fynn Kliemann, letzterer ebenfalls tätig als Autor und Youtuber, stehen bereits zwei weitere interessante Persönlichkeiten für die folgenden Talkabende in den Startlöchern. „Da die Plätze zurzeit leider nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen, werden die Tickets, die normalerweise über unser Ticketcenter bezogen werden können, momentan ausschließlich verlost“, erläutert Bramlage.

