Eine Allianz will sich nun für den Wohnungsbau auf dem Rennbahngelände stark machen. (studio b bremen)

Wenige Wochen vor dem Volksentscheid zur Bebauung der Galopprennbahn formieren sich die Befürworter des Projektes in einer breiten Allianz. Nach Informationen des WESER-KURIER wird sich am Freitag ein Bündnis vorstellen, das diverse Verbände und gesellschaftliche Akteure umfasst.

Sie eint die Überzeugung, dass das gut 30 Hektar große Gelände in Hemelingen mit Rennbahn und Golf-Range keine grüne Brache bleiben darf, sondern zum Teil für Wohnungsbau genutzt werden sollte – nach der von Rot-Grün entworfenen Formel: 50 Prozent Bebauung, 50 Prozent Natur und Naherholung.

Bisher hatten nur die Gegner des Vorhabens mobil gemacht. Die Bürgerinitiative gegen die Bebauung der Galopprennbahn hatte innerhalb eines Volksbegehrens knapp 30 000 Unterschriften gesammelt – mehr als notwendig gewesen wären. Von der CDU wird die Bürgerinitiative politisch unterstützt, obwohl auch sie eine „Randbebauung“ des Areals nicht ausschließt.

Abgestimmt wird am 26. Mai parallel zur Bürgerschaftswahl. Angesichts des Wohnungsmangels in der Hansestadt hält die in Gründung befindliche Allianz einen kompletten Verzicht auf die Bebauung der Rennbahn für standortfeindlich und unsozial. Ihr Appell an die Wähler lautet, beim Volksentscheid mit Nein zu stimmen.