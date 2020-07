Rassismus in Deutschland existiert. Wie das Bundesinnenministerium (BMI) berichtet, haben die Straftaten im Bereich der Hasskrimininalität zuletzt erneut zugenommen. Maßgebend für die hohen Fallzahlen, schreibt das BMI in seinem Bericht zu 2019, seien vor allem die Straftaten im Bereich der sogenannten Fremdenfeindlichkeit, also Straftaten die sich gegen Menschen anderer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit richten.

Rassismus ist alltäglich

Rassismus äußert sich aber nicht immer in Gewalt oder wird als Straftat registriert, sondern begleitet Betroffene in alltäglichen Situationen. Wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes berichtet, seien zum Beispiel die Chancen, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, für Menschen mit einem ausländisch klingenden Namen bis zu 24 Prozent geringer. Und auch die Wohnungssuche sei erschwert: Einer repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle zufolge machten rund 15 Prozent aller Befragten, die in den vergangenen zehn Jahren auf Wohnungssuche waren, dabei Diskriminierungserfahrungen aus rassistischen Gründen, wegen der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder der Herkunft aus einem anderen Land.

Das berichten Betroffene aus Bremen

In einem Aufruf haben wir uns an Menschen mit Diskriminierungserfahrungen gewandt und sie gebeten, uns von ihren Schwierigkeiten im Alltag zu erzählen.

Elizabeth Dinh (Privat)

Elizabeth Dinh ist und Schauspielerin und Produktionskoordination bei der Compagnons Cooperative inklusiver Film und lebt seit ihrer frühen Kindheit in Deutschland. Als Vietnamesin berichtet von anlasslosen Kontrollen am Flughafen und von Ausgrenzung während der Corona-Zeit.

Virginie Kamche (Kim Torster)

Virginie Kamche ist Informatikern und Interkulturelle Trainerin. Sie hat in Frankreich studiert und ist in einem französischsprachigen afrikanischen Land geboren. Als junge Frau wollte sie in Deutschland Französisch-Lehrerin werden - aber bestand die Prüfung nicht. Sie hat sich nie dagegen gewehrt, aber heute weiß sie: Das war Rassismus. Hier spricht sie zum ersten Mal darüber, sagt sie.

Meryem Albayrak (Kim Torster)

Meryem Albayrak ist Jura-Studentin an der Uni Bremen und Muslimin. Wegen ihres Kopftuchs erfährt sie häufig Ablehnung. Sie sagt: Jeder Mensche sollte das Recht haben, so rumzulaufen, wie er möchte. Albayrak hat sich aktiv für das Tragen des Kopftuches entschieden, ihre Schwestern tragen keins. Albayrak ist im Bremer Umland geboren.

Ali Naki Tutar (privat)

Ali NakiTutar arbeitet beim Rat & Tat-Zentrum im Viertel und ist dort Berater für queere BIPOC (Black, Indigenous und People Of Color). Er erzählt wie es sich anfühlt, sich als Mensch aus einer Familie mit Migrationsgeschichte und als homosexueller Mann ständig anders zu fühlen.

Rania Toukebri (Rania Toukebri)

Rania Toukebri ist Tunesierin und arbeitet als Raumfahrtingenieurin und Afrika-Koordinatorin in Bremen. Während sie bei der Arbeit meistens für ihr Know-how respektiert werde, erlebe sie als Afrikanerin, Muslimin und Frau dennoch jeden Tag Diskriminierung, sagt sie.

Zur Sache

Zu diesem Format

Die hier wiedergegebenen Erfahrungen sollen als Beispiel für Alltagsrassismus dienen und einen Eindruck davon vermitteln, wie es ist, als diskriminierter Mensch in Bremen zu leben. Dafür hatte der WESER-KURIER im Vorfeld Menschen dazu aufgerufen, sich zu melden. Nicht alle waren bereit sich öffentlich mit Namen und Gesicht zu äußern. Der Autorin gegenüber wurden hierfür unterschiedliche Gründe genannt: Einige sagten, sie hätten Angst vor den Reaktionen; dass Menschen sie Lügner nennen würden oder sie durch die öffentliche Äußerung zur Zielscheibe von mehr Hass werden könnten. Andere sagten, sie hätten längst resigniert. Sie glauben nicht daran, dass sich die Welt ändere. Wieder andere sagten, sie hätten so viel Rassismus in konkreten Beispielen erfahren, dass es ihnen schwerfalle all diese Erinnungen in wenigen Sätzen zusammenzufassen.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch grundsätzliche Kritik an diesem Format eine Roll spielte. Erfahrungsberichte wie diese sind häufig Bestandteil der Berichterstattung zum Thema Rassismus. Betroffene haben hier mitunter das Gefühl, sie müssten erst beweisen, dass es Rassismus gibt, obwohl sie als Gruppe seit Jahren davon berichten. Andere betonen, dass diese Erinnerungen schmerzhaft sind. Wenn sie wiederholt wiedergegeben werden, hole das auch bei anderen Betroffenen schmerzhafte Erinnerungen wieder zurück, die sie bis dato vielleicht verdrängt hatten.