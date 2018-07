Nach Ausbruch des Streiks versperren Arbeiter die Werkstore. Lieferanten werden abgewiesen, der Verkehr staut sich. (Fotos: Klaus Sander)

„Max, komm raus“, rufen die Arbeiter, die sich vor dem Verwaltungsgebäude versammelt haben. Mit ihren Rufen schicken sie eine Botschaft. An Max Müller, ihren Verhandlungsführer, aber auch an die Leitung des Klöckner-Werks in Bremen. Sie lautet: Mit diesem Ergebnis sind wir nicht zufrieden! Wir streiken weiter!

Es ist Freitag, 5. September 1969, ein Jahr nach den Studentenprotesten, und die Stahlarbeiter der Hütte in Bremen-Oslebshausen sind seit dem Morgen im Kampfmodus. Ein wilder Streik, von dem zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, wie lange er gehen wird. Wenige Stunden? Viele Wochen? Am Ende sind es neun Tage.

Eine Zeit, in der die Verhältnisse klar scheinen: Wir, die Arbeiter, gegen die da oben, die auf unsere Kosten Gewinne machen, aber nichts an uns weitergeben. So wurde es 1969 von vielen Stahlwerkern wahrgenommen. Nicht nur in Bremen, auch an vielen anderen Standorten gab es wilde Streiks. Wild, weil die Arbeitsniederlegung unabhängig von den Gewerkschaften geschehen ist, also ohne tariffähige Partei. Rein rechtlich gesehen eine Arbeitsverweigerung.

Kein Lkw kommt mehr durch

Den ersten wilden Arbeitskampf im September 69 gibt es in Dortmund bei der Hoesch AG. Mit ihrer Arbeitsniederlegung erringt die Belegschaft innerhalb kürzester Zeit eine Lohnerhöhung von 30 Pfennig mehr pro Stunde. Eine Nachricht, die sich schnell verbreitet. In vielen Betriebe der Stahl- und Montanindustrie reagieren die Arbeiter ähnlich. So auch in Bremen. Am 5. September legen die Stahlwerker die Arbeit nieder.

Klöckner bietet den Beschäftigten der Hütte in der Hansestadt ebenfalls 30 Pfennig mehr Stundenlohn. Für viele ist das zu wenig, da die Tariflöhne an Rhein und Ruhr wesentlich höher sind. „Für 30 Pfennig gehen wir hier nicht weg“, rufen sie vor dem Verwaltungsgebäude, in dem die Gespräche zwischen Betriebsrat und Werksleitung stattfinden.

Wie ernst es den Arbeiter ist, zeigt sich auch in einer Szene, über die der WESER-KURIER am 6. September in einem Text über den Streik schreibt: „Der Arbeitskonflikt begann mit einem Warnstreik in der Nacht zum Freitag. Die Nachtschicht im Walzwerk legte für zwei Stunden die Arbeit nieder. Arbeitsdirektor Friedrich Düßman eilte aufgeschreckt an die Walzstraße und versuchte zu beschwichtigen. Er kündigte Verhandlungen an. Doch die Klöckner-Leute hatten für ihren Arbeitsdirektor nicht viel mehr übrig als bissige Bemerkungen. Stellte ein Arbeiter gestern trocken fest: ‚Friedel war aber ganz schön blaß.‘“

Düßmann ahnt da offenbar schon, was ein wilder Streik wie in Dortmund für seine Hütte bedeuten könnte. Schon am ersten Tag der Arbeitsniederlegung blockieren die Streikposten die Werkstore. Das Ergebnis: Kein Zulieferer kommt hinein. Auf den Straßen vor der Hütten stauen sich die Lastwagen. Als um 14 Uhr der Schichtwechsel ansteht, kommt der Verkehr komplett zum Erliegen.

Dass die Stahlarbeiter überhaupt zu so drastischen Mitteln greifen, hat mit der wirtschaftlichen Lage zu tun. Nach der Rezession 1966 laufen ein Jahr später die Geschäfte wieder auf Hochtouren. Niemals zuvor produzierten Stahlkonzerne mehr und verdienten besser als damals. „Ihre Gewinne steigen seit Monaten schneller als die Umsätze“, schrieb der „Spiegel“ damals.

Von diesem Erfolg wollen die Arbeiter etwas abhaben; gleichzeitig sind sie von den Gewerkschaften enttäuscht. Im Mai 1968 gab es Tarifverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und der IG Metall. Auch wenn da das Ende der Rezession schon abzusehen war, verhandelten die Gewerkschafter äußert vorsichtig. Am Ende stand ein auf 18 Monate befristeter Vertrag, der den Arbeitern erst fünf Prozent mehr Lohn garantierte, ab dem 1. März 1969 dann nochmal zwei Prozent mehr. Zu wenig, lautete das Fazit vieler Stahlarbeiter.

Ihre Enttäuschung über die IG Metall verbergen sie nicht. „Wenn das alles hier vorbei ist, machen wir mit unseren Mitgliedsausweisen ein nettes kleines Feuerchen!“, sagen einige Gewerkschaftsmitglieder unter den Streikenden. Am 11. September schreibt der WESER-KURIER: „Gewerkschaftsfunktionäre, die den Standpunkt der IG Metall gestern vor der Baracke vertraten, wurden beschimpft und eindeutig abgekanzelt. Die Stahlkocher glauben, daß ihre Gewerkschaft ihnen in den Rücken fallen und die bisherige Solidarität der Klöckner-Arbeiter sprengen will: ‚Ihr habt drei Jahre lang geschlafen, jetzt wollt ihr uns die Schau stehlen!‘“ Zusätzliche Dramatik bekommen die Ereignisse durch ein tausend Grad heißes Druckmittel der Arbeiter. Der Mischer, eine Anlage, die 2300 Tonnen flüssiges Roheisen hält, ist unter ihrer Kontrolle; die Arbeiter weigern sich, das Roheisen abzugießen. Erhärtet das Material jedoch im Mischer, würde auf einen Schlag ein Schaden von drei Millionen D-Mark entstehen. „Der Mischer war zum Faustpfand geworden, das die Streikenden nicht aus der Hand geben wollten, solange ihrer Forderung nicht entsprochen wurde. Wie es schien, wollte sich aber auch umgekehrt das Direktorium nicht erpressen lassen“, schreibt Karl Lauschke in seinem Buch „Widerstand lohnt sich! Die Geschichte der Bremer Hütte“, das vergangenes Jahr erschienen ist.

Gegen Ende der Woche gerät der Betriebsrat in Zugzwang. Die IG Metall hatte angekündigt, am Freitag mit Tarifverhandlungen für Bremen zu beginnen und so de facto die Verhandlungsführung gegenüber der Hütte zu übernehmen. Gleichzeitig hätten die Streikenden nicht mehr die Kraft gehabt, den Druck auf das Unternehmen nochmals zu erhöhen, wie Lauschke in seinem Buch schreibt.

Am Freitagmorgen, acht Tage nach Streikbeginn, kommen Betriebsrat und das Direktorium der Hütten zusammen. Sie einigen sich auf ein Angebot, das Klöckner bereits zwei Tage zuvor als „unwiderruflich letztes Angebot“ bezeichnet hatte: 20 Pfennig mehr pro Stunde und 200 D-Mark Überbrückungsbeitrag. Zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag stimmt die Belegschaft den Ergebnissen zu. Viele Streikende sind enttäuscht, sie hatten sich mehr versprochen. Die Geschäftsleitung beziffert den Schaden, den der wilde Streik angerichtet hat, auf 9,7 Millionen D-Mark.

Der WESER-KURIER notierte dazu: „Alle 1380 Angestellten und 4437 Arbeiter haben nach dem Ende des wilden Streiks am Sonnabend, 13. September, die Arbeit wieder aufgenommen.“