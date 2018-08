Drangvolle Enge: Bei gutem Wetter strömten schon früher die Menschen ins Horner Bad. (Leonhard Kull)

Bremen. So gut wie Geschichte ist das Horner Bad: Nur noch zwei Wochen wird es sich den Badegästen in altbekannter Gestalt zeigen, bevor am 1. September der Vorhang fällt und die Bauarbeiten für das neue kombinierte Hallen- und Freibad beginnen. Doch sang- und klanglos soll die Ära des beliebten Freibads nicht zu Ende gehen. Vielmehr planen die Bremer Bäder am letzten Tag eine große Abschiedsparty, bei der auch schöne Erinnerungen eine Rolle spielen sollen. Und wie ließe sich das besser bewerkstelligen als mit alten Fotos aus längst vergangenen Tagen?

Der WESER-KURIER will mit einem Fotowettbewerb seinen Teil dazu beitragen. Wer schon früher gern ins Horner Bad ging, sollte jetzt mal alte Fotoalben wälzen. Womöglich finden sich dort noch Aufnahmen, die einst in der Anlage an der Vorstraße entstanden sind. Typische Familienbilder von den Kindern beim Planschen oder Eisschlecken oder von Mama und Papa beim Sonnenbaden. Dabei werden dann vermutlich nicht nur etliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus den 1960er-Jahren auftauchen, sondern auch die typisch gelbstichigen Farbfotos aus den 1970er-Jahren.

Theoretisch durchaus denkbar, dass auch weitaus ältere Motive ihren Weg in die Redaktion finden. Aus jenen Tagen, als das Horner Bad noch in privater Hand war. Immerhin gibt es bereits seit Juli 1933 eine Badegelegenheit an der Vorstraße. Auch wenn das damalige Naturbad nicht gerade als komfortabel gelten konnte. Im Grunde handelte es sich um nichts weiter als einen See, der mehr schlecht als recht mit Bohlen befestigt war.

Das änderte sich erst, als die Gesellschaft für öffentliche Bäder 1957 das Horner Bad kaufte. Das Ziel: der Bau eines modernen Freibads. Kein ganz einfaches Unterfangen, weil der hohe Grundwasserspiegel umfangreiche Vorarbeiten notwendig machte. Deshalb ist das Schwimmerbecken nur zwei Meter tief und kam ein Sprungturm nicht in Frage. Erst im Juni 1960 war es endlich so weit, zwei Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer boten Platz für bis zu 2000 Badegäste. Wobei an guten Tagen auch schon mal doppelt so viele Menschen ins Horner Bad strömten.

Im Archivbestand der Bremer Bäder hat sich ein historisches Foto gefunden, das einen solchen Massenandrang wunderbar dokumentiert. Dabei gut zu erkennen: der längst verschwundene Wachturm für die Bademeister. Eine ähnliche Aufnahme von 1969 fand sich im Bildarchiv des WESER-KURIER. Freilich mit einem eher grimmig dreinblickenden Bademeister bei totaler Besucherflaute in einem nasskalten Sommer.

Die jüngsten Aufnahmen sind aus den 1990er-Jahren zu erwarten. Schon allein deshalb, weil das Fotografieren in den Bremer Bädern laut Betreibergesellschaft bereits seit den frühen 2000er-Jahren verboten ist. Die schönsten Aufnahmen sollen am 30. August im Stadtteil-Kurier Nordost und online veröffentlicht werden. Parallel wollen die Bremer Bäder die eingesandten Bilder bei ihrer Abschiedsparty ausstellen - und vielleicht sogar als Collage im neuen Bad verewigen. Lohnen wird sich das Mitmachen allemal, bekommen doch alle Einsender eine Freikarte für die Abschiedsparty am 1. September.



Alte Fotos aus dem Horner Bad per E-Mail an lokales@weser-kurier.de oder postalisch an Bremer Tageszeitungen AG, Lokalredaktion, Martinistr. 43, 28195 Bremen.