Als der „King“ deutschen Boden betrat

Janet Binder

61 Jahre ist es her, dass Musiklegende Elvis Presley als Soldat erstmals deutschen Boden betrat - und zwar in Bremerhaven. Um an dieses Ereignis zu erinnern, wurde am Dienstag eine Infotafel eingeweiht.