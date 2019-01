Jahrelange akribische Arbeit in Archiven und Festschriften liegen hinter ihm: Arndt Frommann, der sich als "Mr. Eiswette" bezeichnen ließe, hat den ehemaligen Präsidenten Hans Wagenführ wieder entdeckt. (Koch)

„Er war der friedlichste Mensch, den man sich denken kann und dabei bescheiden und sehr großzügig“, sagt Arndt Frommann. Hans Wagenführ sei schon ein bunter Hund, ein Hansdampf in allen Gassen gewesen, unkonventionell und sehr kommunikativ, erzählt der pensionierte Politik- und Französisch-Lehrer des Gymnasiums Waller Ring.

Der passionierte Hobby-Historiker beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte der Bremer Eiswette. Die Erkenntnisse seiner Recherche- und Forschungs-Arbeit hat er 2017 auch auf seiner Website veröffentlicht. Damit liefert Frommann ein spannendes Bremer Zeitdokument der politisch bewegten Jahre zwischen 1914 und 1932. Das Besondere an Hans Wagenführ: Er ist der Erfinder der modernen Eiswette mit ihrer politischen Ausrichtung, den Bremen- und Deutschland-Reden und last not least der Spendensammlung für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. So heißt es 1931 in der Weser-Zeitung: „Zum Schluss sprach Senator Bömers dem verdienstvollen Präsidenten Hans Wagenführ, der aus der Eiswette das gemacht habe, was sie heute sei, Dank und Anerkennung der Wettgenossen aus“. Als zugereister Butenbremer erwarb er sich hohes Ansehen in der Hansestadt, was ja keineswegs selbstverständlich ist.

Hoch anerkannt in der Gesellschaft

Geboren wurde er 1871 in Finsterwalde, einem kleinen Ort in der Niederlausitz zwischen Berlin und Dresden. Der studierte Ingenieur war zehn Jahre bei der AEG in Hamburg tätig, bevor er 1906 nach Bremen geschickt wurde, um hier eine Niederlassung aufzubauen, die für die elektrotechnische Ausrüstung der 83 zwischen 1914 und 1918 auf der Werft AG Weser gebauten U-Boote von erheblicher Bedeutung war. „Trauernd steht ein großer Freundeskreis an seiner Bahre und seine Verdienste, die er sich um Bremen erworben hat, werden sein Andenken stets in Ehren halten. Der langjährige Leiter der Bremer Niederlassung der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (AEG), Herr Direktor Hans Wagenführ, ist (...) einem alten Leiden erlegen“. Diesen Nachruf in den „Bremer Nachrichten“ vom 8. Dezember 1932 hat Frommann ausgegraben.

Weiter heißt es da: „Was diese ungemein rührige, vielseitige und beliebte Persönlichkeit Jahrzehnte hindurch in Bremen bedeutet hat, ist schon mehrfach gewürdigt worden. In vielen gesellschaftlichen Kreisen und Vereinen Bremens, denen er angehörte, genoss der Verstorbene Anerkennung und Wertschätzung und war wegen seines nie versiegenden Humors als Tafelredner besonders beliebt“. Frommann wundert sich, dass Wagenführ so gut wie unbekannt ist. Denn Hans Wagenführ wurde 1927 zum ersten Präsidenten der Traditionsveranstaltung der Eiswette gewählt, der nicht aus Bremen kam. Er blieb es bis zu seinem Tod 1932.

Legendär sind die Geburtstags-Partys, die der Junggeselle wie 1931 zu seinem 60. Geburtstag beispielsweise mit 300 Gästen im Bremer Ratskeller schmiss. 1925 seien etwa 100 Mitglieder des „Künstlerbundes“ als Geburtstagsgäste in den Ratskeller gekommen, erzählt Frommann. Für diese Partys verschickte der Ingenieur auch originelle Einladungskarten, die er selbst gestaltete. Dass Hans Wagenführ gerade noch rechtzeitig vor der Machtübernahme der Nazis, nämlich im Dezember 1932, an seiner schweren Diabetes starb, ließe sich rückblickend wohl als Gnade bezeichnen. Denn unter den Nazis begann die gnadenlose Jagd auf Homosexuelle, von der wohl auch ein strikt kaisertreuer Wertkonservativer, der sich als Teil der Marine betrachtete und der mit seinem Fachwissen der Rüstungsindustrie nützlich war, nicht verschont geblieben wäre. Denn Hans Wagenführ hatte ein - ganz unschuldiges - Faible für Marineoffiziere und fühlte sich in der Gesellschaft von U-Boot-Kommandanten sehr wohl, die er oft in den Ratskeller einlud.

Die seien souverän mit seiner Neigung umgegangen, sagt Frommann. Genauso wie die Eiswett-Genossen, angesehene Bremer Kaufleute, die sich ebenfalls in Wagenführs Gästebüchern verewigten. Mit den Büchern begab er sich seit 1914 fast wie ein Teenager auf Autogramm-Jagd bei den U-Boot-Fahrern. 1915 wurde der U-Boot-Tisch im Bremer Ratskeller gegründet, der sich erst 2015 auflöste und von dessen Mitgliedern Arndt Frommann die mehrere Kilo schweren Gästebücher erbte. Die U-Boot-Kommandanten waren aber auch immer wieder zu Gast in der sogenannten, ebenso wunderlichen wie pittoresken „Wall-Bar“, zu der Wagenführ seine Wohnung am Wall 77/78, die unweit von der AEG-Niederlassung lag, ausstaffiert hatte. Auf alten Fotografien ist zu sehen, dass er den Flur im Stil einer neapolitanischen Gasse, über die quer eine Wäscheleine gespannt ist, dekoriert hatte. Es gab aber auch Zimmer, die im maurischen Stil oder wie eine Kajüte ausstaffiert worden waren.

Prominente Gäste

Zu den prominenten Gästen, die sich in Wagenführs Gästebüchern verewigten, zählte unter anderem der selbsternannte „Seeteufel“ Felix Graf von Luckner, der „Kaperfahrer des Kaisers“, der im Ersten Weltkrieg für die kaiserliche Marine viele Handelsschiffe aufgebracht hatte. Im Magazin „Der Spiegel“ wurde der überaus schillernde und abgründige Charakter 1998 als Münchhausen der Meere demaskiert, der mittels eines Ghostwriters mit seiner ausgeschmückten „Seeteufel“-Legende ein begeistertes Publikum in Amerika erobert und es sogar bis zum Ehrenbürger von San Francisco gebracht habe. Hitler habe dann mittels eines von Sonder-Ehrengerichts die sich erhärtenden Kinderschänder-Vorwürfe gegen Luckner aufklären lassen wollen.

Das Ehrengericht forderte im Januar 1940, Graf von Luckner dürfe „für alle Zukunft“ unter „gar keinen Umständen und bei keinerlei Anlässen öffentlich hervortreten“, so der „Spiegel“ weiter. Luckner betonte als „Wall-Barbar“, wie sich die Gäste in Wagenführs Wohnung selbst betitelten, dass er durch ihn erst die Qualitäten Bremens zu schätzen gelernt hätte, das der Graf „als außen kühl und unnahbar, innen jedoch als warm“ beschrieb. Hans Wagenführ war auch 1. Vorsitzender der Bremer Dependance des „Kaiserlichen Yachtclubs Kiel“. Den seglerischen Nachwuchs unterrichtete er auf dem nach ihm benannten Gaffelkutter „Onkel Hannes“. So wurde am 18. Januar 1927 in der „Wall-Bar“ eine Feier mit 19 Jugendlichen der „Kaiserlichen Yachtschule“ veranstaltet. Bereits 1925 hatte Kronprinz Wilhelm von Preußen Bremen besucht.

Arndt Frommann hat penibel die Festschriften der modernen Eiswette ausgewertet und ist dabei auf so manches Kuriosum gestoßen. So dinnierten in der Ägide des Eiswett-Präsidenten (1950 bis 1967) und Hafensenators Georg Bortscheller 1954 beim 125. Jubiläum des Eiswettfestes beispielsweise SPD-Bürgermeister Wilhelm Kaisen und Alfred Faust (ab 1928 dessen Nachfolger als Chefredakteur der SPD-nahen Bremer Volkszeitung, der von den Nazis im KZ inhaftiert worden war), gemeinsam mit Prinz Louis Ferdinand von Preußen und dem umstrittenen General Paul Emil von Lettow-Vorbeck, der in Ostafrika verbrannte Erde hinterlassen hatte. Auch in der Festschrift zum 125. Jubiläum wird hervor gehobn, dass Wagenführ „der Eiswette zu einem Aufschwung und Ansehen wie nie zuvor“ verholfen habe. Und weiter: „Dieser prächtige Mensch hat sich nicht nur in den Herzen der Eiswettfreunde, sondern in Bremen ein Denkmal gesetzt“. Die Geschichte der Bremer Eiswette, ein weites Feld, um es mit Fontane zu sagen, resümiert Frommann. Weiteres nachzulesen unter www.diegeschichtederbremereiswette.de.

Die Eiswette besteht 2019 seit 190 Jahren. Das Eiswettfest wird am 19. Januar im Congress Centrum Bremen gefeiert.

Zur Sache

Das ist die Eiswette

