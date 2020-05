Rika Schott gewinnt als FSJ-lerin im Altenheim neue Erkenntnisse. (Christina Kuhaupt)

Rika Schott hat sich das Freiwillige Soziale Jahr in der Tagespflege eines Altenheims ausgesucht, weil sie bis dahin wenig Kontakte in diesen Bereich hatte. Das war vor Corona, im vergangenen Herbst. Die junge Bremerin kam daraufhin durch die Vermittlung von Andreas Rheinländer des Sozialen Friedensdienstes Bremen (SFD) in die Einrichtung Luisental der Bremer Heimstiftung in Horn.

Die vergangenen Wochen während der Corona-Krise haben ihre Arbeit in der Stiftungsresidenz stark verändert. Und das liegt nicht nur am Mundschutz, der auch für Rika nun zur Kleiderordnung im Dienst gehört. Die Situation hat ihr trotz oder vielleicht ja sogar wegen des weiterhin geltenden Abstands mehr Nähe gebracht zu den älteren Menschen, die in der Tagespflege an Wochentagen neben den Mahlzeiten vor allem Zuwendung und Unterstützung bekommen sollen. Sie brauchen vielleicht jemanden, der ihnen beim Essen einen Löffel reicht oder aber aufmerksam zuhört, etwas erzählt oder einfach neben ihnen sitzt.

Gerade in den vergangenen Wochen sei die Bedeutung von Zuspruch noch einmal wichtiger geworden, hat Rika festgestellt. Angehörige durften die Einrichtung nicht mehr betreten, wenn sie etwa Vater oder Mutter morgens bringen oder nachmittags abholen wollen. Der Ablauf sei für sie genau geregelt, erzählt die aktive junge Frau, die offenbar gern etwas lernt. „Die Tagespflege hier in Luisental hat zwei Gruppen. Normalerweise werde ich nur in der ersten Gruppe eingesetzt, außer wenn die Besetzung es nicht anders zulässt. Insofern sehe ich momentan immer dieselben Bewohner.“

Als Corona in Deutschland noch keine Rolle spielte, waren an den unterschiedlichen Tagen zusätzlich zu den Bewohnern noch verschiedene Seniorinnen und Senioren als ehrenamtliche Unterstützer im Haus, berichtet die junge Frau weiter. „Ich selber gebe keine Kurse, ich setze mich mal dazu. Selber lese ich etwas vor oder leite Basteln, Malen oder ein Quiz an“, erzählt sie aus ihrem Arbeitsalltag. „Ich begleite aber selten Pfleger.“

Die ehrenamtlich engagierten Senioren durften nun schon Wochen nicht ins Haus. Auch das hat Rikas Arbeitsalltag beeinflusst, vielleicht sogar ihre Rolle in der Einrichtung und die ihrer ebenfalls dort beschäftigten zweiten Freiwilligen bestärkt. Zeit für ihr Hobby und andere Freizeitaktivitäten sind ihr geblieben, sagt sie. Daran haben erst die Folgen der Pandemie etwas geändert. Denn Sport, noch dazu Mannschaftssport, wie im Fall von Rika Schott, leidet weiter unter der Auszeit. „Ich spiele Floorball, auch genannt Unihockey, und zwar beim ATS Buntentor und TV Eiche Horn“, erklärt sie. „Floorball ist von der Taktik und Technik ähnlich wie Eishockey, wird nur ohne Eis auf Turnschuhen in der Halle gespielt.“ So schnell wie möglich möchte die junge Bremerin ihre Mannschaftskolleginnen wieder treffen, mit ihnen trainieren und spielen.

„Ich glaube, während meines FSJ lerne ich, wie wichtig es ist, mal über den eigenen Tellerrand zu schauen“, sagt Rika Schott. „Ich habe erfahren, dass das Leben für die Seniorinnen und Senioren im Heim und auch außerhalb teilweise deutlich einsamer und schwerer zu meistern ist. Also brauchen sie verstärkt Unterstützung und Ansprechpersonen.“ Das sei schon vor Corona so gewesen, ist die Freiwillige überzeugt, das werde durch die jetzige Situation aber noch deutlicher. „Durch das FSJ hier ist mir auch erst richtig klar geworden, welche Arbeit die Pflegerinnen und Pfleger leisten und wie wichtig diese ist.“

Wer mehr wissen möchte, kann sich an Andreas Rheinländer, Geschäftsführer des Sozialen Friedensdienstes Bremen und zuständig für die Bereiche Bundesfreiwilligendienst über 27, FSJ-Kultur und FSJ-Politik, wenden. Er ist per E-Mail unter rheinlaender@sfd-bremen.de erreichbar.