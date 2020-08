Kommunikationsprobleme, Hektik, Zeitdruck – das sind nach Auffassung Gerd Glaeskes die Hauptursachen für Verwechslungen von Medikamenten und Patienten. (Matthias Hiekel)

Herr Glaeske, ein junger Mann ist gestorben, nachdem ihm kürzlich in einem Bielefelder Krankenhaus mutmaßlich Medikamente verabreicht worden waren, die für einen anderen Patienten vorgesehen waren. Welche Dimension hat das Problem Verwechslung?

Gerd Glaeske: Solche Probleme werden in den meisten Fällen, Gott sei dank, noch vorher erkannt oder entdeckt. Mir ist das auch schon passiert, aber ich kenne die Arzneimittel und das Aussehen von Tabletten oder Kapseln, die ich nehmen soll, und habe das dann beanstandet. Es ist natürlich eher selten, dass Patienten so etwas selbst erkennen. Solche Verwechslungen kommen aber deutlich unter ein Prozent vor. Noch seltener führt das zu solchen dramatischen Konsequenzen wie in Bielefeld.

Auch bei Operationen gibt es immer wieder Verwechslungsfälle. Eine Auswertung vor einigen Jahren hat ergeben, dass pro Jahr noch immer rund 100 bis 200 Rechts-Links-Verwechslungen vorkamen, das heißt in einer besonders tragischen Situation, es wird das falsche Bein amputiert, und dann muss man das andere Bein auch noch amputieren.

Das ist etwas, das man in Zeiten der Digitalisierung kaum noch für möglich hält, weil ja alle Patienten im Krankenhaus, so kenne ich das, ein Bändchen mit einem Barcode ums Handgelenk tragen. Dieser Code, der auch auf den Tablettenschachteln drauf ist, wird ja, egal, in welche Abteilung Sie kommen, genutzt, um Sie zu identifizieren und Sie zu fragen: Sind Sie auch der Betreffende? Das habe ich im Bielefelder Fall nicht verstanden. Möglicherweise ist das dort übersehen worden.

Tatsache ist, dass in den Krankenhäusern leider durch Zeitdruck und auch zum Teil durch Kommunikationsprobleme, weil dort sehr viele unterschiedliche Nationalitäten im ärztlichen und pflegerischen Bereich vertreten sind, die Verständigung leidet. Dies kann einer der Gründe sein, auf die solche Verwechslungen zurückzuführen sind. Und wie überall gilt: Unklare Absprachen können zu Missverständnissen führen.

Es gibt beispielsweise Meldesysteme im Krankenhaus, über die das Personal auch anonym auf mögliche Fehleranfälligkeiten aufmerksam machen kann. Insofern ist jeder Fehler ein Schatz, weil er auf bestehende Probleme hinweist. Es geht um die Dokumentation von Auffälligkeiten und wirksame Lösungsstrategien zur Fehlervermeidung. Das passiert auch im Arzneimittelumfeld, in den Klinikapotheken und auf den Stationen. Es kommt beispielsweise immer mal wieder vor, dass in Klinikapotheken Kommas verrutschen, weil Mengenangaben in Eile handschriftlich unsauber aufgeschrieben wurden. Dadurch kommen falsche Dosierungen zustande, was unter Umständen lebensgefährlich werden kann. Ganz wichtig ist letztlich in all diesen Fällen der erwähnte Abgleich der Patienten-Barcodes in allen Abteilungen des Krankenhauses, auch bei der Medikamentengabe.

Das betrifft alle Bereiche in der Medizin, in denen Entscheidungen getroffen werden. Auch im häuslichen Bereich können solche Zwischenfälle vorkommen. Tatsache ist aber, dass wir darüber überhaupt keine Erhebungen haben. Wir wissen, dass Pflegerinnen und Pfleger eher kontinuierlich bei den Menschen tätig sind. Es kann aber natürlich durch Urlaubs- oder andere Vertretungen zu Verwechslungen kommen. Für Leihpflegekräfte etwa, auch in Krankenhäusern, die heute hier, morgen da tätig sind, kann das durch die Einarbeitung in einer immer neuen Umgebung kompliziert werden. Gerade durch Hektik oder Unsicherheit kann man sich vertun und zum Beispiel auch die falschen Arzneimittel weitergeben.

Als Patient sind Sie eigentlich der Situation im Krankenhaus ausgeliefert. Darum ist ja das Vertrauen so wichtig, das Sie in das Krankenhaus haben. Das Wichtigste ist daher, dass die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal eine Kommunikation mit Ihnen führen, die Ihnen Vertrauen gibt und Ihnen sagt: Wir achten auf Sie, wir werden darauf schauen, dass alles so läuft, wie es zu sein hat. Viele Menschen bekommen im Krankenhaus mehr Arzneimittel als zu Hause. Deshalb muss auch die ambulante Versorgung mit Tabletten im Krankenhaus bekannt sein und im Bezug auf die Verträglichkeit mit den zusätzlichen Mitteln geprüft werden. All das gehört zum Qualitätsmanagement, um das sich die Krankenhäuser konsequent kümmern müssen.

Zur Person

Gerd Glaeske (75)

ist Apotheker und Gesundheitswissenschaftler. Er hat seit 1999 eine Professur für Arzneimittelversorgungsforschung an der Universität Bremen inne.