(Frank Thomas Koch)

Das erste Mal auf Rädern

Ich weiß nur noch, dass ich damals in München mit einem Roller angefangen habe. Man sagt ja, dass der das Gleichgewicht schult. Ab der fünften Klasse bin ich dann immer mit dem Fahrrad gefahren, täglich zur Schule, und in meiner Freizeit habe ich als Jugendlicher oft stundenlang die Parks und Außenbereiche der Stadt als Radler erforscht.

Mein Fahrrad ist ein schlichtes Trekkingrad, ziemlich uncool, das ich sowohl in der Stadt als auch auf Touren benutze. Das ist ein echter Drahtesel, der muss immer raus, bei Regen und manchmal auch bei Schnee, bergauf und bergab, auf Asphalt und im Matsch, mit Gepäck und ohne. Dabei bin ich ehrlich gesagt ziemlich grob zu meinem „Esel“, er wird wenig geputzt und gestreichelt. Ich brauche aufgrund der gemachten Strecke pro Jahr mindestens einmal ein neues Ritzel plus Kette, da dürfen auch die Inspektionskosten nicht zu schick ausfallen.

Auf 3000 bis 4000 Kilometer komme ich durchschnittlich pro Jahr.

Die waren im Grunde genauso, wurden aber immer besser. Die neuen Felgenbremsen irgendwann waren ein Segen, weil sie auch wirklich bremsten. Später waren für mich die deutlich verbesserte Beleuchtung und vor allem der Nabendynamo ein Qualitätssprung. Diese alten Dynamos, die an der Seite des Reifens mitdrehten – oder auch nicht –, waren ein permanentes Ärgernis. Mein nächstes Rad wird dann wohl Scheibenbremsen haben.

Die schönste Fahrradtour habe ich zusammen mit meiner Frau vom Bodensee zum Königssee gemacht. Das ist eine fantastische Strecke, ständig mit herrlichen Aussichten am Alpenrand entlang, immer wieder kleine, zum Schwimmen geeignete Seen unterwegs, schöne Dörfer und Unterkünfte – Südbayern halt. Auch die Fahrt durchs Altmühltal habe ich als exzellent in Erinnerung, die ist etwas gemächlicher, aber wirklich wunderschön und genussvoll.

Der letzte Diebstahl fand direkt vor unserer Haustür statt, das war schon ein komisches Gefühl. Das war aber nicht der einzige Diebstahl und bei allen spielten das Alter und der Zustand der Räder offensichtlich keine Rolle. Ich schließe mein Rad immer gut ab, aber lasse mich von der möglichen Gefahr nicht stressen.

Die sehr gute Strecke von der Bischofsnadel bis zur Universität über die Wachmannstraße als Fahrradstraße ist mein zweites Zuhause. Entweder fahre ich zu unserer Geschäftsstelle am Altenwall oder in die andere Richtung zum DAV-Kletterzentrum im Technologiepark oder zum Markt oder zum Unisee oder oder. Wenn ich kein festes Ziel habe, nehme ich meist die Blocklandrunde, möglichst zu verkehrsarmen Zeiten, auch mal gerne bei strömendem Regen. Das geht dann mal sportlich flott oder mal gemütlich mit vielen Blicken auf Gänse oder Blümchen.

Das Gefühl, dass manche Wegführung so wenig geregelt ist. Radfahrer stehen anderen an vielen Ecken im Weg, die Behörde überlässt die Verkehrsteilnehmer häufig sich selbst.

Ich hatte vor ein paar Jahren drei Unfälle hintereinander, zwei Mal landete ich auf einer Kühlerhaube eines Autos, das mir die Vorfahrt genommen hatte. Das ging aber immer glimpflich ab. Vor der Stadthalle bin ich dann auf den Schienen weggerutscht und mit dem Kopf gegen den Bordstein gerutscht. Das war zum großen Glück nur eine Platzwunde. Im Herbst und Winter setze ich immer einen Helm auf, im Sommer ist mir das einfach zu lästig.

... ich mich einfach gerne bewege und es mich körperlich fordert und fit hält. In der Stadt ist es die unschlagbar schnellste Fortbewegung. Beim Fahren auf dem Land ist die Verbindung mit der Natur wunderbar. Als Radfahrer kann ich mich auch persönlich entwickeln. Ich übe im Umgang mit Autofahrern täglich Gelassenheit – wenigstens ein bisschen. Außerdem kann ich Rücksichtnahme und Empathie gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern trainieren. Beides klappt nicht immer.

Selten. Am ehesten, wenn ich andere Radfahrer überholen möchte oder Fußgänger sensibilisiere. Ich hätte gerne eine laute Hupe – für die Autofahrer.

Zur Person

Manfred Gangkofer

wurde 1949 in Traunstein geboren und ist in München aufgewachsen. Aus persönlichen Gründen kam er nach Bremen, studierte unter anderem

Sonderpädagogik und war Schulleiter der Förderschule in Cluvenhagen.

Der 69-jährige, passionierte Radfahrer ist Vorsitzender der Bremer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV), und unter anderem als Wanderführer in den Bergen aktiv, zu Fuß.

Weitere Informationen

Fahrrad-Steckbrief:

Manfred Gangkofer, Vorsitzender des Bremer Alpenvereins

Modell: Stevens, Primera Lite

Baujahr: 2011

Gewicht: 14,3 Kilogramm

Gänge: 24

Rahmenmaterial: Stahl

Specials: „150 Jahre DAV“-Aufkleber