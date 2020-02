Die umgestürzte Buche blockiert die Ostrampe des Weserstadions. (Stefan Freye)

Am Osterdeich ist am Sonntag gegen Mittag eine rund 100 Jahre alte Buche umgestürzt. Der Baum blockiert derzeit die Ostrampe des Weserstadions.

Diese Zufahrt zu den Sportanlagen in der Pauliner Marsch wurde gesperrt. Am Montagmorgen sollen die Räumungsarbeiten beginnen. Sie werden voraussichtlich bis in die Mittagszeit andauern.