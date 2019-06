Eberhard Syring (Dennis Welge)

Herr Syring, seit 20 Jahren verwandelt sich der alte Hafen in Bremen in die Überseestadt. Jetzt steht ein ähnlicher Prozess im sogenannten Tabakquartier in Woltmershausen an. Kann man aus dem einen für das andere lernen?

Eberhard Syring: Bei der Überseestadt war das große Dilemma, dass Wohnen dort aus Rücksicht auf die Hafenwirtschaft zunächst nur als Ausnahme zugelassen wurde. Das war unausgegoren und ist nach ein paar Jahren nachjustiert worden. Man hätte von vornherein größer denken sollen, urbaner und nicht nur in wirtschaftlichen Kategorien.

Dann machen sie es dort besser als damals im Hafen. Das neue Woltmershausen, ich nenne es mal so, liegt sehr günstig und so nahe am Fluss und der Innenstadt, wie man sich das oft gar nicht klarmacht. Es hapert allerdings an der verkehrlichen Erschließung . . .

Genau, und der reicht eben nicht. Wir brauchen weitere Durchstiche, zum Beispiel aus Richtung Hohentorshafen. Am besten in Verbindung mit einer Fahrrad- und Fußgängerbrücke über der Weser zur Überseestadt, wie die Grünen das mal vorgeschlagen haben.

Im Prinzip ja. Die Stadt will neue Einwohner gewinnen und kann sich nicht endlos ausdehnen. Das Könecke-Areal zum Beispiel ist gut angebunden und sehr wichtig für die Entwicklung von Hemelingen.

Das ist sicherlich ein gutes Argument. Andererseits ist die Rennbahn eine große zusammenhängende Fläche, die unkompliziert beplant werden kann, auch deshalb, weil nicht mit mehreren Eigentümern verhandelt werden muss. Ich bin deshalb für die Bebauung. Sie bietet die Chance, im größeren Stil preiswerten Wohnraum zu schaffen. Wie stark der Bedarf ist, sehe ich bei meinen Studenten.

Auf jeden Fall. Mit der Bremischen gab es früher ein städtisches Unternehmen, das Stadtentwicklung betrieben hat – beim Fährquartier in Vegesack zum Beispiel und der Sanierung des Ostertors.

Vergessen Sie die Stäwog nicht, sie gehört der Stadt Bremerhaven. Die Wohnungsgesellschaft hat im vergangenen Jahr den renommierten Deutschen Bauherrenpreis gewonnen. Sie hat in vorbildlicher Weise Wohnanlagen aus den 1950er-Jahren erhalten und saniert. Natürlich könnte sie auch stärker ins Neubaugeschäft einsteigen. Gewoba und Brebau könnten und sollten das auch, um städtische Interessen durchzusetzen.

Darum geht es, dass sich mit Steuerung der öffentlichen Hand auch mal solche Konzepte durchsetzen können. So harmonisch das Verhältnis zu manchen privaten Investoren sein mag, letztlich verfolgen sie natürlich primär wirtschaftliche Interessen. Trotzdem kann man auch mit ihnen einen gemeinsamen Weg gehen, indem man städtische Flächen mit der Vorgabe vergibt, bestimmte Ideen beim Bauen und bei der sozialen Mischung der Bewohner zu verfolgen.

Vorbildlich gelungen ist das bereits mit der Jacobs-University in Grohn, auf dem alten Kasernengelände. In der Überseestadt gibt es diese Mischung auch. Im Ergebnis nicht immer optimal, aber manchmal richtig gut. Was Kurt Zech im Umfeld der historischen Speicher und Schuppen gerade am Kopf der Europahafens baut, finde ich überzeugend.

Wenn wir beim Thema Konversion sind, ist das ein schlechtes Beispiel. Der Schuppen wird mehr oder weniger weggerissen, das müsste nicht sein. Die anderen Beispiele im Hafen bezeugen das. Für den Speicher 1 gab es übrigens ähnliche Abrisspläne, schauen Sie sich ihn heute an, was für ein prächtiges Beispiel alter Industriearchitektur.

Die Fachleute nennen das Industrial Chic. Die Nachfrage ist derart groß, dass der Stil in Neubauten kopiert wird.

Ein Glück und die richtige Herangehensweise. Ich halte es generell für bedenklich, wenn gar nicht erst darüber nachgedacht wird, ob Gebäude erhalten werden können. Nehmen Sie das Sparkassengelände am Brill, außer der alten Kassenhalle soll dort alles verschwinden, obwohl zum Beispiel der noch relativ junge Glasbau neben der Kassenhalle architektonisch gelungen und baulich in einem guten Zustand ist. Oder das Bundesbankgebäude in der Kohlhökerstraße im Ostertor . . .

Der große Baukörper fügt sich zumindest geschickt in den Straßenraum ein. Von architektonischen Geschmacksfragen abgesehen, handelt es sich um einen soliden Bau, mit dem man möglicherweise etwas anfangen könnte. Das wird aber gar nicht erst in Erwägung gezogen. Der Abriss so eines Hauses ist auch unter ökologischen Gesichtspunkten nicht unbedingt die erste Wahl. Es wird unglaublich viel graue Energie verschwendet.

Eine Energiemenge, die benötigt wird, um etwas herzustellen und irgendwann auch wieder zu entsorgen.

Nein, natürlich nicht. Man muss nicht jedes Relikt erhalten. Sollte es aber tun, wenn es vernünftig ist. Ob im Tabakquartier oder sonstwo, solche alten, erhaltenswerten Gebäude stiften eine eigene Identität.

Zur Person

Eberhard Syring (68)

lehrt Architekturtheorie und Baugeschichte an der Hochschule Bremen und war von 2003 bis 2018 wissenschaftlicher Leiter des Bremer Zentrums für Baukultur.