In den kommenden Wochen werden die Beleuchtungsmasten gefällt. (Lisa-Maria Röhling)

Die Verkehrseinschränkungen am Nordwestknoten an diesem Wochenende sind der Auftakt zu mehreren Sperrungen auf der Strecke: Seit Sonnabend werden zwölf Beleuchtungsmasten, von manchen auch „Bremer Ufos“ genannt, nach und nach abgebaut. Die Masten sind marode und sollen durch moderne Laternen ersetzt werden. Der aktuelle erste Bauabschnitt im Bereich von Stephanibrücke und Hans-Böckler-Straße endet am Montag, 5. August, um 5 Uhr. Noch bis dahin sind die Westzufahrt von der Stephanibrücke zur B6 in Richtung Oldenburg sowie der rechte Fahrstreifen der Hans-Böckler-Straße in der Einmündung zur Westauffahrt der Stephanibrücke gesperrt.

Der zweite Abschnitt beginnt am Sonntag, 11. August, um 6 Uhr und endet am Montag, 12. August, um 5 Uhr. Dazu werden die Hans-Böckler-Straße zwischen An der Weserbahn und der Radweg vor Auf dem Kamp stadtauswärts gesperrt. Eine Umleitung für Auto- und Radfahrer ist ausgewiesen: Der motorisierte Verkehr wird über Hans-Böckler-Straße, Doventor und Eduard-Schopf-Allee geleitet, Radfahrer müssen über Bürgermeister-Hildebrand-Straße, Landwehrstraße und An der Weserbahn ausweichen.

Der dritte Bauabschnitt beginnt am Sonntag, 18. August, um 6 Uhr und endet am Montag, 19. August, um 5 Uhr. Dafür werden die West- und Ostabfahrt des Nordwestknotens gesperrt, die Umleitung führt über die Utbremer Straße, Breitenweg und die Daniel-von-Büren-Straße. Zudem wird auch der rechte Fahrstreifen der Stephanibrücke gesperrt sein.

Sperrung über Utbremen umfahren

Von Sonntag, 25. August, ab 6 Uhr bis Montag, 26. August, 5 Uhr, geht es in Zentrumsnähe weiter. Beim vierten Bauabschnitt wird die Abfahrt des Nordwestknotens in Richtung „Centrum“ und Hauptbahnhof gesperrt. Auch die Hauptfahrbahn in Richtung Utbremer Straße wird gesperrt. Autofahrer können über die Abfahrt Utbremen die Sperrung umfahren, indem sie über die Utbremer Straße fahren, an der Kreuzung Hansestraße wenden und von dort in Richtung Innenstadt fahren.

Am fünften und letzten Bauwochenende sind die Bauarbeiter von Sonnabend, 31. August, bis Montag, 2. September, im Einsatz. Dann wird die Landwehrstraße in Teilabschnitten gesperrt sein. Eine Umleitung führt über Daniel-von-Büren-Straße, Doventors­contrescarpe, Hans-Böckler-Straße und Hansestraße in den jeweils anderen Abschnitt der Straße. Zudem ist der sogenannte Fly-over aus Fahrtrichtung Breitenweg in Richtung Oldenburg gesperrt. Die Umleitung führt über Breitenweg, Utbremer Straße und die Kreuzung Hansestraße. Dort können Autofahrer wenden und die Zufahrt des Nordwestknotens in Richtung Oldenburg nutzen.