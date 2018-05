An der Schlachte sind Teile der historischen Kai- und Stadtmauer, alte Gewölbe der Firma Eggers und Franke sowie etliche Sandsteinplatten freigelegt worden. In Höhe der Stephanikirche ist damit ein Blick in Bremens Geschichte möglich. Am Dienstagmittag waren die alten Mauerreste noch zu sehen, am Abend war ein Teil wieder verschwunden. Zuvor hat sich Dieter Bischop von der Landesarchäologie Bremen die Ausgrabungen angeschaut und sie dokumentiert. Ein Teil des historischen Mauerwerks soll erhalten bleiben, indem es in eine noch zu bauende, barrierefreie Rampe hoch zur Stephanikirche integriert wird. Die alten Steine sollen sichtbar bleiben und als Sitzgelegenheit dienen – darauf haben sich die Baubehörde, die Denkmalpflege und der Beirat verständigt.