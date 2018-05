Pia (l.) und Jonna probieren sich in in der Mühle in Oberneuland im Mahlen von Mehl aus. (Christina Kuhaupt)

Mit großen Augen schauen Kinder in die ausgestreckten Hände von Gabriele Stubbe. Goldgelbe Weizenkörner hält sie ihnen entgegen, sorgfältig von der Spreu getrennt. „Auch wenn es heute Maschinen machen, ist es doch wichtig für Kinder zu sehen: Wie kommt das Mehl überhaupt in den Supermarkt? Und wie haben das die Menschen früher gemacht?“ sagt Stubbe. Sie arbeitet für das Focke Museum in der großen Windmühle in Oberneuland. „Manche Kinder, die herkommen denken, dass aus Körnern Milch rauskommt“, sagt sie schmunzelnd.

Am Pfingstmontag war nationaler Mühlentag in Deutschland. Jedes Jahr wird er von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung veranstaltet. Sie möchte damit vor allem eins bezwecken: mehr Aufmerksamkeit für diese Denkmäler. „Ich finde es ist eine tolle Gelegenheit für die ganze Familie, sich gemeinsam diese Bauwerke anzugucken“, sagt Stubbe. Bundesweit nahmen mehr als 1100 Mühlen am Mühlentag teil, in Bremen waren es zwei: die Mühle am Wall und die in Oberneuland.

Kostenfreie Besichtigung

Die Mühle in Oberneuland kann an diesem besonderen Tag kostenfrei besichtigt werden. Sie liegt im Grünen, umgeben von Feldern und einer hohen Hecke. Im Garten steht ein alter Apfelbaum neben einer Kirsche. „Es ist schon wie eine kleine Flucht aufs Land hier“, sagt Stubbe. Der sogenannte Galerieholländer, das ist die Bauart der Windmühle, stammt aus dem Jahr 1848.

Während draußen die Mittagssonne die Luft zum Flimmern bringt, ist es hinter den dicken Fenstern kühl. Der graue Steinboden ist glatt gelaufen, dunkle Holzbalken stützen die Decke. „Alles Eiche“, erklärt Roland Schulz, der ebenfalls für das Focke Museum arbeitet. „Etwas Anderes hatten die Menschen auch damals zum Bauen nicht.“

Eine Mühle auf drei Etagen

Die Mühle hat drei Etagen, auf der untersten ist eine Ausstellung des Focke Museums zu sehen. Erste Station: das Ernten. „Guckt mal, so wurde früher geerntet, da gab es noch keine Trecker und keinen Strom, alles musste mit der Hand gemacht werden“, sagt Stubbe und zeigt auf einige alte Fotografien aus den 20er-Jahren. Über den Besuchern hängt eine große, rostige Sense an der Wand, neben einer zart-wirkenden Sichel, dem ältesten Gerät zur Getreideernte. Nachdem das Getreide getrocknet ist, müssen die Körner aus den Hülsen gelöst werden. Danach werden sie gereinigt. Eine dafür hergestellte Staubmühle oder Windmachmaschine, wie Stubbe sie nennt, kann direkt in der Mühle bedient werden.

Die nächste Station ist eine kleine Handmühle. Sie wurde von Bauern zuhause genutzt und arbeitet wie eine Miniatur-Mühle: Mit eigener Körperkraft ersetzt man den Wind. Enge, steile Treppen hoch und man ist auf dem Steinboden. Der heißt nicht so, weil der Fußboden aus Stein ist, sondern weil sich hier die großen Mahlsteine befinden, die von der Windmühle angetrieben werden. Über den Köpfen der Besucher sind massive Holzbalken und ineinander verankerte Zahnräder. Auch ein Modell ist hier zu sehen: Es zeigt die Mühle im Querschnitt und wird durch einen Motor betrieben. „Wenn das alles in Bewegung ist, können auch die kleinsten Kinder verstehen, wie das mit den Zahnrädern funktioniert“, sagt Stubbe. Noch ein Blick durch die Tür nach draußen auf den hohen Balkon und die Tour ist vorbei.

Junge Gäste wollen mahlen

Eine der Besucherinnen an diesem Montag ist die fünfjährige Antonia. Was ihr an der Mühle am meisten gefallen hat? „Die Treppen hoch gehen“, sagt sie zur Überraschung ihres Vaters. Angst hätte sie dabei nicht gehabt. „Aber Papa sollte mitkommen“, sagt sie. Für viele Fragen hat sie keine Zeit, Antonia möchte schnell wieder zur Handmühle, an der andere Kinder eifrig drehen. Jonna und Pia sind aus Schwachhausen angereist. Die beiden Mädchen waren zusammen mit ihren Eltern ganz oben auf dem Balkon der Mühle. „Ich hatte Angst, dass das einkracht“, sagt Jonna, die acht Jahre alt ist. Ihre kleine Schwester guckt sie tadelnd an. „Aber frische Luft ist immer gut“, gibt die Fünfjährige zu bedenken. Beiden hat es am meisten Spaß gemacht, Mehl zu mahlen.

„Es ist natürlich toll, dass man den Kindern etwas Richtiges zeigen kann, was auch zum Anfassen ist“, sagt Stubbe. Und die Funktionsweise einer Mühle sei auch heute noch aktuell: „Energiegewinnung durch Windkraft funktioniert ja im Grunde genommen immer noch nach demselben Prinzip“, sagt die Museumspädagogin. Das könne man vor allem älteren Kindern schon mit auf den Weg geben.