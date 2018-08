Wie funktioniert eine Mietgemeinschaft und wie könnte ein solches Projekt am Dedesdorfer Platz aussehen? (Sebastian Gollnow/dpa)

Gemeinsam mit anderen ein Haus planen, bauen und anschließend bewohnen: Das sollte auch Menschen möglich sein, die keine Immobilie erwerben wollen oder können, finden Annette und Michael Döring von der LRP Bauträgergesellschaft. Deshalb beschäftigt die beiden schon seit einiger Zeit die Idee einer mietgemeinschaftlichen Wohnform. Das funktioniert ähnlich wie bei einer Baugemeinschaft – nur dass die Gruppenmitglieder später eben nicht Eigentümer der Immobilie werden, sondern Mieter.

Nach ersten guten Erfahrungen in Gröpelingen, wo die Dörings 2015 an der Waltjenstraße auf dem Areal „Bunte Berse“ für den Verein „Komsu“ ein Mehrfamilienhaus gebaut haben und die 20 Wohnungen seitdem an die Vereinsmitglieder vermieten, würden sie nun gern in Walle ein ähnliches Vorhaben auf den Weg bringen.

Dort laufen derzeit Ausschreibungen rund um die „Waller Mitte“, auch bekannt als Dedesdorfer Platz. Drei Baugrundstücke vergibt Immobilien Bremen hier im Auftrag der Stadt an Gruppen, die gemeinschaftliche Wohnprojekte oder Mehrgenerationenhäuser bauen wollen. Interessierte Bau- oder Mietgemeinschaften können sich noch bis Mitte Oktober bewerben.

Eine der drei Flächen ist ein 1950 Quadratmeter großes Grundstück an der südwestlichen Ecke des ehemaligen Fußballplatzes des Bremer SV, auf dem sich bislang ein Tiefbunker und ein kleines Wäldchen befinden. Aufgrund dieser komplizierten Gegebenheiten sind nach Einschätzung der Dörings die Chancen besonders hoch, dass gerade hier ein mietgemeinschaftliches Wohnprojekt zum Zuge kommen könnte.

Der Zeitplan ist dabei durchaus ehrgeizig: Bis 16. Oktober nämlich müsste sich eine interessierte Gruppe gebildet und ein Gemeinschaftskonzept entwickelt haben, mit dem sich die Gruppe sodann um den Baugrund bewerben könnte. Bekommt sie den Zuschlag, könnte die Firma LRP im Auftrag der Gruppe sodann bis zum Sommer 2021 ein Mehrfamilienhaus mit rund 25 Wohnungen zwischen 30 und 85 Quadratmetern bauen, ein Viertel davon sozial gefördert.

Die Stadt hat für das Bunkergrundstück einen Festpreis von 785.000 Euro aufgerufen. Hinzu kommen die Bau- und Projektkosten, die sich auch auf die spätere Miethöhe auswirken werden. Die Dörings gehen derzeit von zukünftigen Kaltmieten zwischen zehn und zwölf Euro aus; die fünf bis sechs geförderten Wohnungen werden demnach unter sieben Euro pro Quadratmeter liegen.

Möglichst energieeffizient

Sämtliche Kosten des Projekts sollen dabei Michael Döring zufolge für die zukünftigen Mieter transparent gemacht werden und für alle Beteiligten einsehbar sein: „Wir erklären den Mietern damit, dass ihre Wünsche maßgeblich für die Miete sind, und schaffen gleichzeitig ein Kostenbewusstsein.“ Erklärtes Ziel sei dabei, möglichst energieeffizient zu bauen und auf diese Weise die späteren Nebenkosten so niedrig wie möglich zu halten.

„Wir sind Planer und später Eigentümer des Gebäudes und verpflichten uns, für mindestens 20 Jahre Eigentümerin zu bleiben“, so Döring weiter – das Projekt ist also von vorneherein auf eine hohe Verbindlichkeit ausgerichtet. Insbesondere natürlich unter den Bewohnern selbst, die zukünftig bei Mieterwechseln oder Mieterhöhungen mitreden und für den Fall eines vorzeitigen Verkaufs der Immobilie ein Vorkaufsrecht bekommen sollen.

Nun hoffen die Dörings, alsbald Familien und Alleinerziehende, Paare und Alleinstehende jeden Alters und jeder Herkunft zusammenbringen zu können, die „als Mieter in Gemeinschaft mit ihrem zukünftigen Wirken Lebendigkeit und Vielfalt in ein neu gestaltetes Quartier bringen möchten.“

Weitere Informationen

Wie funktioniert eine Mietgemeinschaft und wie könnte ein solches Projekt am Dedesdorfer Platz aussehen? Darüber wollen LRP-Geschäftsführer und Projektentwickler Annette und Michael Döring alle Interessierten am Donnerstag, 16. August, ab 18.30 Uhr im Café Waller Dorf, Dünenstraße 2 – 4 / Ecke Waller Heerstraße, informieren.