Carl Schünemann ist tot. Der Verleger, Kunstsammler und Mäzen verstarb nach kurzer Krankheit bereits Ende Juni, wie erst jetzt bekannt wurde. Er ist 95 Jahre alt geworden. Den gleichnamigen Verlag führte Schünemann mehr als 65 Jahre.

Was für ein Chef er war, erschließt sich aus der Todesanzeige, die von der Belegschaft veröffentlicht wurde. „Mit seinem Tod verlieren wir einen zuvorkommenden Menschen und eine einzigartige Persönlichkeit“, heißt es in dem Text. Durch seine charmante und verschmitzte Art habe er das Unternehmen und seine Mitarbeiter stets souverän und mit viel Disziplin geleitet. „Wir vermissen ihn sehr – und den Duft seines Pfeifentabaks.“

Schünemann war in der Tat kaum einmal ohne Pfeife anzutreffen. Ein leidenschaftlicher Raucher, der damit bereits in jungen Jahren begann und bis zuletzt nicht davon abließ. Er war der einzige im Verlagshaus, der dort noch rauchen durfte. Bis eine Woche vor seinem Tod kam der Seniorchef regelmäßig ins Büro. „Das war sein Leben“, sagt Enkeltochter Julia Kracht-Schünemann, die das Unternehmen heute zusammen mit ihrem Cousin Hermann Schünemann führt.

Der Verlag und die Familie waren die Basis. Das Rauchen eine Passion, genauso wie die Kunst. Schünemann war ein großer Sammler und hat noch im vergangenen Jahr in einem Interview mit dem WESER-KURIER ausführlich davon erzählt. Er spezialisierte sich auf holländische Gemälde des 17. Jahrhunderts. „Die Technik der Bilder hat mich auf Anhieb fasziniert“, sagte Schünemann, „die exakte, präzise Malerei, das Kolorit – ich fand und finde diese Malerei vollendet.“

Und doch trennte er sich vor zwei Jahren schließlich von den Werken. 32 Gemälde, die als Schenkung in den Besitz der Kunsthalle übergingen. Die Sammlung ist die umfangreichste Gruppe alter Meister, die der Kunstverein als Träger der Kunsthalle seit seiner Gründung im Jahr 1823 erhalten hat. Für die Kuratoren war das damals eine „kleine Sensation“. Sie kreierten im vergangenen Jahr mit den Bildern von Schünemann und Gemälden aus dem Bestand der Kunsthalle die Ausstellung „Tulpen, Tabak, Heringsfang“.

Carl Eduard Max Schünemann, so sein voller Name, trat 1954 in die Firma Carl Schünemann ein. Er tat das fast zeitgleich mit seinem Cousin Carl Fritz Hubertus Schünemann, der vor zwölf Jahren starb. Die beiden Männer waren die Ururenkel des Firmengründers Carl Heinrich Schünemann.

In den Anfängen ab 1815 handelte es sich um eine Spielkartenfabrik, bis daraus relativ schnell ein Druck- und Verlagshaus wurde, das in Bremen entscheidend die Presselandschaft prägte: 1844 erschien erstmals die Weser-Zeitung; von 1860 bis 1936 und 1949 bis 1974 gab der Carl Schünemann Verlag die Bremer Nachrichten heraus.

Als die beiden jungen Männer in die Unternehmensspitze aufstiegen, bildeten sie mit ihren Vätern ein Führungsquartett. Sie hatten den Verlag, die Druckerei und die grafischen Betriebe. Produziert wurden unter anderem Bücher, Zeitschriften, Amts- und Gesetzesblätter und Zeitungen. „24 Druckmaschinen und drei Rotationsmaschinen liefen fast ununterbrochen“, heißt es in einer Chronik, die zum 200. Geburtstag des Verlags erschienen ist. Mit rund 700 Beschäftigten sei das Druck- und Verlagshaus an der Schlachte/Zweite Schlachtpforte ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in Bremen gewesen.

Für den Tief- und Offsetdruck und Arbeiten wie Fotografie, Retusche und Montage wurde 1950 das „Trini-Werk“ an der Stader Landstraße in Lesum aufgebaut. 80 Mitarbeiter kümmerten sich um die Produktion von Postkarten, Kunstkalendern, Kunstbüchern, Buchumschlägen und hochwertigen Kunstdrucken. Aufträge gab es auch für Plakate, Prospekte und Kataloge.

Der jetzt verstorbene Carl Schünemann ging wegen des großen Erfolgs im Tiefdrucksektor ein Wagnis ein. Er gründete eine Druckerei im kanadischen Toronto, war dabei aber mit großen technischen und organisatorischen Problemen konfrontiert. Das Projekt scheiterte.

Der Verlag mit heute 45 Beschäftigten hat seinen Sitz immer noch an der Zweiten Schlachtpforte. Er gibt Bücher und Zeitschriften heraus und erledigt Auftragsarbeiten, wenn Firmen Jahresberichte, Chroniken oder Festschriften veröffentlichen.

Carl Schünemann ist nun nicht mehr dabei. Er war zwar schon länger nicht mehr im operativen Geschäft, aber so etwas wie die gute Seele des Hauses. „Mehr als 65 Jahre war der Verlag sein Stolz und Lebensmittelpunkt“, schreiben die Mitarbeiter in ihrer Anzeige. Sie haben Schünemann offenbar sehr gemocht.