Etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt, der Großteil von ihnen an Alzheimer.

Bremen. Etwa 1,6 Millionen Menschen sind nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft bundesweit von einer Demenzerkrankung betroffen, 60 Prozent von ihnen vom Typ Alzheimer. Medikamente, um die Krankheit zu heilen, gibt es noch nicht. Einer Arbeitsgruppe um die Bremer Uni-Professorin und Zellbiologin Janine Kirstein „ist nun ein bedeutender Schritt gelungen, um Alzheimer besser zu verstehen“, wie die Universität Bremen mitteilt.

In Fadenwürmern seien die entscheidenden Nervenzellen identifiziert worden, in denen die Krankheit beginne. Die Erkenntnisse könnten sich auf den Menschen übertragen lassen und eine gezieltere Bekämpfung der Krankheit ermöglichen, heißt es. „Fadenwürmer eigenen sich deshalb sehr gut, weil sie auf molekularer Ebene identisch zum Menschen sind", erklärt die Zellbiologin. Die Ergebnisse ließen es zu, auch beim Menschen gezielt auf die Nervenzellen zu fokussieren, in denen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer beginnen. „Man könnte zum Beispiel einen Marker entwickeln, der einen Rückschluss darüber zulässt, ob die Degeneration bereits begonnen hat“, betont die Bremer Uni-Professorin. „Dementsprechend schneller könnte man dann handeln, um weitergehende Folgen zu vermeiden.“

Die Ergebnisse wurden laut der Uni-Mitteilung in der führenden neurobiologischen Fachzeitschrift „Progress in Neurobiology“ veröffentlicht. Die Arbeitsgruppe habe für weitere Projekte eine Anschubfinanzierung in Höhe von 50.000 Euro durch die Initiative „Alzheimer Forschung“ erhalten.