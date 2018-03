Hygienearzt und Laborleiter Axel Kappler zeigt verschiedene Arten von Schimmelpilzen. (Christina Kuhaupt)

Eklig sehen sie ja schon aus: Schimmelpilze. Und doch sind sie und ihre Sporen überall, wie Axel Kappler aus seiner langen Berufserfahrung berichtet. Der promovierte Biologe ist Laborleiter des Bremer Hygiene-Instituts am Klinikum Bremen-Mitte – und nicht nur er hat täglich mit ihnen zu tun. Jeder Mensch inhaliert die Sporen mit jedem einzelnen Atemzug.

5000 Sporen pro Kubikmeter Atemluft seien im Sommer nichts Ungewöhnliches. Im Winter seien es hingegen "nur" um die 1000. In Wohnungen schwanke die Konzentration übers Jahr zwischen 100 und 1000. "Alles komplett in Ordnung, solange das Immunsystem nicht geschwächt ist", versicherte der Bremer Hygiene-Experte. Feuchtigkeit sei der Hauptauslöser für die Entstehung von Schimmelpilzen.

Schimmelsporen und -pilze waren aber nur eine der Attraktionen am Sonntag in dem Hygiene-Institut. Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens hatte es die Türen für Besucher geöffnet. An mehreren Stationen erhielten sie Informationen aus erster Hand. Und wer wollte, konnte durchs Mikroskop schauen, Instrumente zur Luftfiltrierung kennenlernen oder bei Vorträgen Interessantes rund um das Thema Hygiene erfahren. Weitere Tipps gab es auf Plakaten: zum Beispiel zum Umgang mit Haustieren, Küchen und Lebensmitteln oder dem Händewaschen.

Begonnen hat alles im Jahr 1892, als die Cholera in Hamburg wütete und binnen weniger Wochen 8000 Menschen starben. Schuld an der tödlichen Epidemie war das Wasser. Hamburg leitete das Elbwasser ungefiltert in die Haushalte, die hieraus einen erheblichen Teil ihres Wassers bezogen. Das war ein idealer Nährboden für eine Cholera-Epidemie.

"Wir haben hier Risiken zu beherrschen"

Bremen war an diesem Punkt schon einen großen Schritt weiter als Hamburg. Das Weserwasser durchlief bereits ein modernes Filtersystem, dennoch machte man sich auch an der Weser Sorgen wegen eines möglichen Cholera-Ausbruchs. Als Reaktion auf diese Befürchtung wurde auf die bereits vorhandenen Grundlagen aufgebaut: "Bereits 1872 gab es ein Labor zur Untersuchung von Wasser und Lebensmitteln", erklärte Institutsdirektor Martin Eikenberg. Dies sei eine der ersten derartigen Stellen im Deutschen Reich gewesen. Die Tradition dauere bis heute an.

Vor 125 Jahren wurde das Bakteriologische Institut am 22. März 1893 gegründet. 1899 zog man in das heutige Gebäude 9 auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Mitte. Von hier aus kümmert sich das Team rund um den Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin um Dienstleistungen der Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Die Spezialisten untersuchen Erreger und helfen dabei, ihre Ausbreitung zu verhindern. Außerdem berät das Institut den Klinikverbund Gesundheit Nord und viele weitere Einrichtungen in allen Hygienefragen.

Der Blick in die Zukunft und ihre Herausforderungen zwingt aber auch zum Blick zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Ärzte und Techniker den Hamburger Senat bereits gewarnt. Die fehlende Filtrierung des Elbwassers gab genügend Gründe zur Sorge und diese trugen sie an die Entscheider in Politik und Verwaltung heran. Doch man scheute sich vor den Ausgaben, das Geld werde schließlich an anderen Stellen dringender gebraucht. Baumaßnahmen an Rathaus und Zollhafen standen unter anderem an. Das Geld wurde also nicht für die dringend notwendige Verbesserung der medizinisch-hygienischen Infrastruktur ausgegeben. Die Folgen dieser Fehlentscheidung sind bekannt.

"Auch wir kennen das heute. Leider setzen sich sehr oft die Kaufleute durch", beklagte der Institutsleiter. "Wir haben hier Risiken zu beherrschen", sagt er und meint die Vielzahl an Herausforderungen, vor denen eine gute Hygiene im Gesundheitswesen steht. Eikenberg fordert nicht generell mehr Geld, sondern spontan mehr Mittel, wenn sie zur Versorgung von Patienten mit besonderem Bedarf gebraucht würden. Das jetzige System der Finanzierung gebe dies nicht her. "Es muss gerechter werden", betont Eikenberg. Es gehe schließlich um das Leben der Patienten und letztlich um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Antibiotikaresistente Bakterien und Schimmelpilze seien nur zwei der möglichen Gefahren.