Für den Bahnhofsvorplatz wurde ein neues Beleuchtungskonzept entwickelt. (Frank Thomas Koch)

Sicherer soll der Bremer Hauptbahnhof werden, sauberer und attraktiver. Die Innenbehörde hat hierfür ein Sicherheitsprogramm entwickelt, für das der Senat im September 2018 grünes Licht gab und finanziellen Mittel bewilligte. Seither sei bereits Einiges geschehen, resümierte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstagvormittag in einer Art Zwischenbilanz zu dem Projekt. Dank eines neuen Beleuchtungskonzepts sei der Bahnhofsvorplatz heller geworden, es wurden hochauflösende Videokameras installiert, die künftig rund um die Uhr von der Videoleitzentrale im Polizeipräsidium aus kontrolliert würden, die Bauarbeiten für eine neue, große Polizeiwache in dem Gebäude zwischen Bahnhof und Überseemuseum seien ebenfalls auf gutem Wege, am Gustav-Detjen-Tunnel wurde ein neuer Szenetreff eingerichtet, ... zählte Mäurer auf.

Entscheidend für das Gelingen des gesamten Projektes sei jedoch, dass Ende März der Verein „Attraktiver Bahnhof“ gegründet werden konnte, in dem ausdrücklich keine Behördenvertreter, sondern die Anrainer, Geschäftsleute und Verkehrsbetriebe vertreten sind. „Wir haben mit dem Verein einen dauerhaften, verlässlichen Partner“, hob Mäurer dessen Bedeutung hervor. Das Projekt „Sichere und saubere Stadt“ könne nicht allein durch Senatsbeschlüsse umgesetzt werden. „Das geht nur mit Personen, die sich verantwortlich fühlen und das Projekt dauerhaft begleiten.“