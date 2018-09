Annika Chen (links) und Emma Lehbib besuchen die elfte Klasse des Hermann-Böse-Gymnasiums. (Christina Kuhaupt)

Trotz Hunger, Müdigkeit und Kälte schleppen sich Annika Chen und Emma Lehbib weiter voran. Sie wissen, dass sich der Ausblick lohnt, wenn sie ihr Ziel erreichen – obwohl sie es bei der Dunkelheit noch nicht einmal sehen können. Schließlich kommen sie am frühen Morgen auf dem nepalesischen Berg Poon Hill auf rund 3300 Metern Höhe an.

Sie sind nicht allein, viele andere Bergsteiger sind schon dort oder schlängeln sich noch den Pfad hoch. Dann kriecht endlich die Sonne hinter den Bergen hervor. Irgendwann steht sie hoch oben, die Berge strahlen schneeweiß. „Als man das sah, dachte man einfach nur: Wow!“, erzählt Emma. Und Annika ergänzt: „Wir wussten, dass wir so etwas Schönes so schnell nicht noch mal sehen werden.“

Möglich machte das Erlebnis das Auslandsstipendium des Projekts „Bremen – Brücke nach Asien“, das das Hilfswerk des ostasiatischen Vereins Bremen seit 1996 zusammen mit dem Landesinstitut für Schule anbietet. Ziel ist es, das Interesse an ostasiatischen Ländern und ihren Kulturen zu wecken, die seit vielen Jahren ein wichtiger Handelspartner für die Stadt Bremen sind. „Uns ist es wichtig, dass die Stipendiaten nicht als Urlauber hinfahren, sondern Familien und Einheimische kennenlernen“, sagt Bernd Hansing, Vorsitzender des Hilfswerks Ostasien. „Sie sollen wirklich etwas mitnehmen und nicht nur mit touristischen Eindrücken heimkehren.“

Motivationsschreiben und Bewerbungsvideo

30 Paare hatten sich auf das Stipendiat beworben. Annika und Emma, die am Hermann-Böse-Gymnasium zur Schule gehen, erfuhren von einer Wirtschaftslehrerin von dem Stipendium. Von Nepal hatten die 16-Jährigen aber nur eine vage Vorstellung. „Wir wussten, dass es in Asien liegt und es dort gebirgig ist“, sagt Annika, die ihren Urlaub in den vergangenen Jahren oft in China verbracht hatte.

Sie recherchierten daher im Internet und waren begeistert von den dortigen Eindrücken. Daraufhin verfassten die Elftklässlerinnen ein Motivationsschreiben und drehten ein Bewerbungsvideo. Beim abschließenden Interview überzeugten die Freundinnen die Jury sowohl mit ihrer Präsentation als auch mit ihrer Persönlichkeit, wie Hansing sagt.

An Weihnachten erhielten sie die Zusage, Mitte März ging ihr Flug. Für ihren vierwöchigen Aufenthalt bekamen sie einen nepalesischen Guide zur Seite gestellt, der fließend Deutsch sprach. Zwischen den Dreien entwickelte sich eine Freundschaft, sagt Emma: „Wir schreiben uns nach der Rückkehr hin und wieder, wie es uns geht.“

Am Tag der Ankunft in der Hauptstadt Kathmandu hatte Emma Geburtstag – was ihr vor lauter Aufregung aber erst am Abend klar wurde. In den nächsten Tagen besuchten sie einen Affenfelsen, sahen einer Totenverbrennung am Fluss zu und schauten sich hinduistische Tempel an. Danach ging es in einen Nationalpark. Dort warnten sie die Guides einer Tour vor gefährlichen Tieren, die im Dschungel lauern. Wenn etwa ein Nashorn sie verfolge, sollten sie im Zickzack rennen und einem Bären bei Gefahr mit einem Stock auf die Nase hauen. „Erst hatten wir Angst, aber die verflog nach dem Loslaufen“ sagt Emma.

In einem Dorf außerhalb von Kathmandu kamen sie bei einer Gastfamilie unter. Dort die Kinder miteinander spielen zu sehen, erinnerte sie an ihre Familie. Heimweh kam auf. Mit den Gedanken an Zuhause hatte es sich zuvor in Grenzen gehalten, sagt Annika: „Vorm Einschlafen gab es schon Momente, aber tagsüber hatten wir dafür keine Zeit.“

"Es gibt nicht das eine Nepal"

Auch andere Beobachtungen regten die beiden zum Nachdenken an: „Es war traurig zu sehen, wie manche Nepalesen gelebt haben“, sagt Emma. So hätten sowohl kleine Kinder als auch alte Frauen schwer gearbeitet. Auch Umweltverschmutzung sei stark verbreitet, Flüsse etwa seien dadurch fast schon schwarz. Dass sich vor drei Jahren in Nepal ein starkes Erdbeben ereignet hat, lasse sich immer noch an den vielen Zerstörungen erkennen, die weiterhin nicht repariert worden sind.

Verwundert waren sie von den vielen Männern, die händchenhaltend durch die Straßen liefen, was in asiatischen Staaten aber ein Zeichen von freundschaftlicher Zuneigung ist. Überrascht waren sie von den bunten Farben, mit denen die Häuser gestrichen waren. Generell gelte, dass jede Stadt anders sei, sagt Annika: „Es gibt nicht das eine Nepal.“

Sie hatten auch den Eindruck, dass den Nepalesen das Materielle nicht sehr wichtig ist, sie dadurch mehr das Leben genießen und große Dankbarkeit empfinden. Dankbar sind auch Annika und Emma für die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Gerne würden sie noch einmal nach Nepal zurück. Bis dahin begnügen sie sich mit nepalesischem Essen. Ein nepalesisches Restaurant haben sie aber trotz langer Suche noch nicht entdeckt, erzählt Annika: „Bis dahin backen wir also selbst.“

Weitere Informationen

Annika Chen und Emma Lehbib berichten am Mittwoch, 26. September, um 18.30 Uhr in der Handelskammer von ihren Erlebnissen in Nepal. Zudem werden Videoaufnahmen und Bilder ihrer Reise gezeigt.