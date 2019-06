450 WK-Bikes gibt es mittlerweile in Bremen. Hinzu kommen zwei Lastenräder. (Christian Walter)

Ob vom Viertel in die Neustadt oder von Findorff nach Schwachhausen - mit dem WK-Bike kommt man in Bremen schnell von einem Ort zum anderen. Vor genau einem Jahr startete das Leihfahrrad-System vom WESER-KURIER in Bremen mit 325 Rädern - mittlerweile ist die Auswahl auf 450 Fahrräder angewachsen. Hinzu kommen auch noch zwei Lastenräder, die beide in der Vahr stehen. Die mittlerweile 12.000 Kunden sorgen für rund 15.000 Ausleihen im Monat. In dem ersten Jahr legten sie 165.600 Kilometer zurück - das entspricht rund vier Weltumrundungen.

Zum ersten Geburtstag sind am Dienstag alle Fahrten kostenlos. Die Abonnenten des WESER-KURIER, BSAG-Mia-Kunden sowie Gewoba-Mieter in der Vahr fahren auch zukünftig die ersten 30 Minuten kostenlos bei jeder Fahrt. Sie sind noch kein Kunde bei WK-Bike? Hier erklären wir Ihnen, wie Sie sich registrieren können. (red)