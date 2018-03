Der Verkehrsknotenpunkt Am Stern aus der Luft. (Walter)

Bei Bremens wohl kompliziertesten Verkehrsknotenpunkt, Am Stern, muss nachgebessert werden. Vom 9. bis zum 15. April wird an den Radwegen an drei Einmündungen zum Stern gearbeitet. Das teilt das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit.

Im Wesentlichen werden die hohen Bordsteinkanten, die nach dem Umbau negativ aufgefallen sind, ausgetauscht und damit abgesenkt. Diese Stolperfallen hatten Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und "Fuss e.v." nach den umfangreichen Umbaumaßnahmen trotz aller positiven Effekte immer wieder kritisiert.

Gearbeitet wird an der Einfahrt in die Wachmannstraße, in die Parkallee in Fahrtrichtung Universität und an der Ausfahrt Hollerallee / Einfahrt Hermann-Böse- Straße. Die Straßen sollen während der Arbeiten für alle Verkehrsteilnehmer benutzbar bleiben, zu Umleitungen wird es laut ASV-Sprecher Martin Stellmann nicht kommen.