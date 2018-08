Ab dem 27. August wird die Straße Am Wall wieder zur Einbahnstraße. (Roland Scheitz)

Das war zu erwarten. An drei viel befahrenen Straßen in Bremen kommt es zu Sperrungen. Wie das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mitteilt, kann es am Nordwest-Knoten zu Staus kommen, weil dort durch die Hitze der vergangenen Wochen Spurrinnen entstanden sind und diese entfernt werden müssen. Auch am Wall und auf der Autobahn 1 müssen Fahrbahnen teilweise gesperrt werden. Ein Überblick:

Am Wall: Die Umgestaltung des Herdentorsteinwegs sorgt für eine erneute Einschränkung im Straßenverkehr der Bremer Innenstadt. Die Straße Am Wall wird zwischen Herdentor und Bischofsnadel in Richtung Tiefer/Altenwall ab dem 27. August wieder zur Einbahnstraße, so das ASV. Ursprünglich hatte der Bauherr, der zuständig ist für die Brandruine von Harms Am Wall, erst vergangene Woche die Straße wieder für beide Spuren wieder freigegeben. Aufgrund des Baubeginns amHerdentorsteinweg kommen die Autofahrer jetzt nur bis Ende August in den Genuss von zwei Spuren und nicht wie geplant bis Anfang Oktober.

Nordwest-Knoten: Bedingt durch hohe Temperaturen in den vergangenen Wochen haben sich auf der Bundesstraße 6 Oldenburger Straße im Bereich des Nordwest-Knotens Spurrinnen gebildet, die laut ASV ein verkehrsgefährdendes Maß angenommen haben. Daher wird nachts jeweils wechselweise eine Fahrtrichtung aufgrund von Fräs- und Markierungsarbeiten gesperrt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Weserbrücke A 1: Auf der Weserbrücke der Autobahn 1 bleiben auch über das Wochenende hinweg Einschränkungen bestehen. Zwischen Arsten und Hemelingen sind weitere Fugen- und Markierungsarbeiten notwendig. Bis Montag, 20. August, voraussichtlich 4 Uhr, ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Fahrstreifen/Beschleunigungsstreifen zwischen den Anschlussstellen sowie der mittlere und linke Fahrstreifen bleiben frei. Bis Dienstag, 21. August, 6 Uhr, ist dann der Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es stehen nur der linke und mittlere Fahrstreifen zur Verfügung.

+++ Zuletzt aktualisiert am 17. August um 19.43 +++