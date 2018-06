Wegen der hohen Temperaturen öffnen Freibäder und die Freibadbereiche der Kombibäder an diesem Sonnabend und am Sonntag bereits um 10 Uhr. Das teilte jetzt die Bremer Bäder GmbH mit. Vor einer Woche hatte trotz guten Badewetters zum Beispiel das viel besuchte Stadionbad am Sonnabend erst um 13 Uhr die Türen aufgemacht. Das sorgte für Verärgerung. Der Außenbereich des Westbads in Walle öffnet an diesem Wochenende wie gewohnt an beiden Tagen um 9 Uhr.