Die Novemberrevolution zum Ende des Ersten Weltkriegs führt in ganz Deutschland zu Aufständen - auch Bremen ist davon betroffen. (Staatsarchiv Bremen)

Anfang 1919 steht die junge deutsche Republik vor einem Bürgerkrieg: Weil Linksradikale in Berlin den Umsturz wagen, beauftragt die sozialdemokratische Regierung rechte Militärs, die linken Abweichler niederzuschießen. Es ist ein fauler und blutiger Kompromiss zwischen neuen und alten Kräften, der in die Demokratie führt. Da ihm auch die Bremer Räterepublik zum Opfer fiel, war sich die regionale Geschichtsschreibung nach 1968 weitgehend einig: gute Revolutionäre, böse Reaktionäre. So einfach ist es aber nicht.

Die Verteidiger der Räterepublik kämpften am 4. Februar 1919 für eine bessere, weil gerechtere Welt. Für ihren Einsatz und ihr Opfer gebührt ihnen eine angemessene Würdigung. Doch sie waren keine Demokraten sondern Befürworter eines Systems, das in der Sowjetunion zur Diktatur Stalins führte. Sie riefen zum Widerstand auf, obwohl ihre Genossen bereits für den Parlamentarismus und gegen die Rätedemokratie gestimmt hatten.

Anstatt die weitere Entwicklung abzuwarten, wollten sie die zweite Revolution erzwingen – was sich aber als Steilvorlage für die konterrevolutionäre Regierung erwies, mit harter Hand durchzugreifen. 100 Jahre später geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander, Gleichberechtigung ist noch nicht erreicht, die soziale Herkunft entscheidet weiterhin über Bildungserfolg. Die Erinnerung an die Niederschlagung der Bremer Räterepublik kann den heutigen Entscheidungsträgern eine Lehre sein.