Das Kreuzfahrtschiff "Amera" mit 568 Passagieren ist erfolgreich in Bremerhaven eingelaufen. (FOCKE STRANGMANN/EPA-EFE/Shutterstock)

Nach der „Amadea“ ist am Sonntag nun auch die „Amera“ in Bremerhaven eingelaufen. Wie das Gesundheitsressort mitteilte, waren 568 Passagiere sowie 423 Crew-Mitglieder an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Am Samstag war den Angaben zufolge einer der Passagiere an einer schweren Vorerkrankung gestorben. Aus den Meldungen des Bordarztes hatten sich laut Behörde indes keine Anzeichen für eine Corona-Infektion an Bord ergeben. Dennoch solle bei dem Verstorbenen nun ein entsprechender Test gemacht werden.

„Amera“-Crew und -Passagiere waren zuletzt am 16. März in Santarém in Brasilien an Land gegangen. Die Passagiere traten ihre Heimreise nun in gecharterten Bussen oder in eigenen Autos an. Sie wurden gebeten, sich in ihren Heimatorten in eine vierzehntägige häusliche Quarantäne zu begeben. Die jeweils zuständigen Gesundheitsämter sind den Angaben zufolge bereits informiert worden.

Rückführkonzept soll zum Einsatz kommen

Schon am Donnerstag hatte die „Amadea“ mit gut 500 Passagieren und Crew-Mitgliedern an der Columbuskaje angelegt. Dabei war erstmals ein Rückführkonzept zum Einsatz gekommen, das die Häfensenatorin, das Hafenamt und die weiteren zuständigen Behörden entwickelt hatten. Das Konzept sieht unter anderem vor, dass bereits im Vorfeld die Besatzungs- und Passagierlisten dem Hafenärztlichen Dienst und der Bundespolizei übermittelt werden müssen. Passagiere und Crew-Mitglieder, deren Abreise aus Bremerhaven nicht sichergestellt ist, müssen zudem bis zur Klärung an Bord bleiben. Und jede Person, die das Schiff verlassen will, muss eine Aussteigerkarte ausfüllen. Zusätzlich wird für jeden das zuständige Gesundheitsamt ermittelt und benachrichtigt.

Das neue Konzept griff am Sonntag auch bei der „Amera“. Im April werden noch weitere Schiffe in der Seestadt erwartet, die jeweils – so wie die „Amera“ und „Amadea“ – die Liegeplätze verlassen, um auf Reede zu gehen oder geplante Werftaufenthalte vorzuziehen.