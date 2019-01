Zwischen der Kreuzung Breitenweg und der Diskothek Stubu richtete das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) einen 290 Meter langen Bauabschnitt in stadtauswärtiger Richtung ein. (Frank Thomas Koch)

Zwischen der Kreuzung Breitenweg und der Diskothek Stubu richtete das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) einen 290 Meter langen Bauabschnitt in stadtauswärtiger Richtung ein. Bereits im vergangenen Oktober starteten im Bereich der Rembertistraße die Arbeiten an der Discomeile, nun werden die Umgestaltungen für Passanten und Vorbeifahrende noch sichtbarerDie beiden Abschnitte werden durch die Bauarbeiten am Haus der Gewoba unterbrochen und erst nach dessen Fertigstellung kann dann voraussichtlich im Jahr 2020 der letzte Teil der Sanierung der Discomeile in Angriff genommen werden, teilte ASV-Sprecher Martin Stellmann mit.

Während der Bauarbeiten steht laut ASV die Wegverbindung stadtauswärts für den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung. Für den Kraftfahrzeugverkehr bleibt ebenfalls eine Fahrspur geöffnet. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme an der Discomeile belaufen sich nach ASV-Angaben auf rund 3,3 Millionen Euro.