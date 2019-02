Mit gutem Beispiel gingen am Mittwoch schon einmal die Vertreter der Initiative voran: Lothar Fäsenfeld (Pressesprecher der Sparkasse Bremen, von links), Angela Dittmer (Pressesprecherin von SWB), Peter Stubbe (Vorstandsvorsitzender der Gewoba), David Koopmann (Vorstand des WESER-KURIER) und Insa Nanninga (Vorstand der Bremer Stadtreinigung). (Christina Kuhaupt)

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf der Verschmutzung der Gewässer. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Bremen wird deshalb am 30. März eine Sonderaktion zu diesem Thema durchführen, die sich speziell auf Einwegprodukte wie den Coffee-to-go-Becher konzentriert. Mit gutem Beispiel gingen am Mittwoch schon einmal die Vertreter der Initiative voran: Lothar Fäsenfeld (Pressesprecher der Sparkasse Bremen, von links), Angela Dittmer (Pressesprecherin von SWB), Peter Stubbe (Vorstandsvorsitzender der Gewoba), David Koopmann (Vorstand des WESER-KURIER) und Insa Nanninga (Vorstand der Bremer Stadtreinigung).

Die Initiatoren der Aktion bedanken sich dann am 18. Mai bei allen Teilnehmern mit einem Abschlussfest auf dem Marktplatz.