Bremen. Irgendwann wird das Parkhaus Mitte abgerissen, als Auftakt der Innenstadtverwandlung. Aber schon jetzt wird gebaut: Die Knochenhauerstraße bekommt zwei elektrisch versenkbare Poller. Am Montag, 13. Januar, beginnen laut Amt für Straßen und Verkehr die Bauarbeiten – sofern das Wetter mitspielt. Damit rüstet die Stadt nach, was im Vorgriff auf eine fußgänger- und fahrradfreundliche Umgestaltung der City längst geregelt ist: Zwischen Carl-Ronning- und Kleiner Hundestraße ist die Knochenhauerstraße seit Mai 2017 Fußgängerzone. Dieser viel missachteten Regelung sollen nun physische Barrieren, wie Verkehrsexperten die Poller nennen, Geltung verschaffen.

Trotz eines mehrere Quadratmeter großen Piktogramms und diverser Verkehrsschilder sind Verstöße nach wie vor an der Tagesordnung: Immer wieder mogeln sich Autofahrer durch die rund 150 Meter lange Tabustrecke. Ein versenkbarer Poller, entsprechend dem Vorbild an der Langenstraße, soll dem künftig vorgeschoben werden. Das steht seit dem Herbst 2018 fest. Damals berichtete die Verkehrsbehörde der Deputation über erste Erfahrungen mit der Fußgängerzone. „Ziel ist es, diesen Bereich aufzuwerten und die Kundenfrequenz zu erhöhen. Das freie Flanieren und Queren der Fahrbahn durch Fußgänger wurde gefördert, die freie Nutzung aller zur Verfügung stehenden Flächen ermöglicht.“ Allerdings wurde auch festgestellt: „Der Autoverkehr akzeptiert die alleinige Anordnung der Fußgängerzone nicht.“ Der „Anteil an unerlaubtem Kfz-Verkehr“ lag bei durchschnittlich 120 in neun Stunden.

Dass aus der Umsetzung bislang nichts geworden ist, war Anlass wiederholter Kritik. Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative, sprach im vergangenen Jahr von einer „politischen Posse, die über das Faktische hinaus symbolische Wirkung entfaltet“. Am Geld lag es jedenfalls nicht: 73 000 Euro werden bereitgehalten.

Inzwischen habe sich die Angelegenheit zu einem „zweijährigen Projekt“ entwickelt. „Das ist nicht lustig“, sagt Halves. Er spricht von einem gemeinsamen Lernprozess. Im Detail und nun beinahe schon im Angesicht des ersehnten Pollers ist klar: Es werden sogar zwei elektrisch versenkbare Barrieren ins Pflaster eingelassen. „Die Poller sind bestellt, die Baufirma ist bestellt, das ist richtig gut jetzt, alle arbeiten zusammen. Wenn wir die Innenstadt umgestalten wollen, müssen wir gemeinsame Ziele verfolgen und nach vorne sehen“, sagt D Halves. Die vom rot-grün-roten Senat bis 2030 angestrebte autofreie City beispielsweise sei natürlich „ein viel größeres Thema“.

Der 13. ist also Stichtag für den Pollerbau. Dabei hätte es schon im Spätherbst soweit sein können. Dass es nicht geklappt hat, liege nicht an der Behörde, hatte Gunnar Polzin, Abteilungsleiter Verkehr, der Verkehrsdeputation auf Nachfrage erläutert. Die letzte Verzögerung des entscheidenden Schritts hin zu echten Fußgängerzone hing mit den Bedürfnissen des Einzelhandels zusammen. Jan-Peter Halves erklärte das so: Eines der Kaufhäuser, das täglich über die Knochenhauerstraße von einem 36-Tonnen-Sattelzug beliefert werde, habe im alten Jahr seine Logistik nicht mehr umstellen können. Aber die Lkw seien zu groß für die Baustellenumleitung über die Pelzerstraße. Während der Arbeiten müssten kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden.

Insgesamt zwei Wochen werde die Bauzeit betragen, schätzt Martin Stellmann, Sprecher des ASV. Unterdessen sei der Bereich der Knochenhauerstraße gar nicht oder nur zeitweise befahrbar. Wenn alles fertig ist, werden die Poller den Autos den Weg versperren. Wer nicht ausweichen kann, kann auf Antrag beim ASV einen Transponder erhalten, mit dem sich die Hindernisse – während der Lieferzeit zwischen 20 und 11 Uhr – synchron versenken lassen. Anschließend bringen sich die Straßensperren automatisch wieder in Position.

Die Bauzeit ist so lange angesetzt, weil die entlang der Straße stehenden Granitbarrieren bis auf zwei an der Einmündung entfernt werden und das Radwegpflaster ausgewechselt wird. Radfahrer sollen die Fahrbahn benutzen. Das ASV veranschlagt aktuell 100 000 Euro für das Gesamtpaket. Mehr als gedacht, aber vielleicht halten zwei Poller auch mehr, als einer verspricht: Das Vorbild in der Lan-

genstraße war nach Kollisionen mehrfach außer Betrieb.

