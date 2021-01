Eine harte Nuss war diese Frage beim RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" (Florian Schwiegerhausen / Screenshot RTL)

Watschn und Blumen

Der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet ist von Bremens Sozialdemokraten auf sehr unterschiedliche Weise begrüßt worden. Die Öffentlichkeitsarbeiter der Landespartei senkten auf Twitter sogleich ihre Daumen: „Das Gemerkel geht weiter!“, hieß es dort, ergänzt um den mitteloriginellen Hashtag #arminlasses. Ganz anders der Bürgermeister. „Ich gratuliere meinem Ministerpräsidenten-Kollegen @ArminLaschet ganz herzlich zu seiner Wahl zum Parteivorsitzenden der CDU“, flötete Andreas Bovenschulte ebenfalls auf Twitter. Es sei „gut für Deutschland, dass sich der liberale Parteiflügel gegen die Konservativen durchgesetzt hat“. Ja, wat denn nu?

Luftkreuz Groß Leuthen

Am Bremer Flughafen ist coronabedingt nicht viel los. Airport-Chef Elmar Kleinert könnte die wenigen Passagiere vermutlich mit Handschlag begrüßen (wenn das nicht neuerdings unhygienisch wäre). Die Flaute im Hauptberuf nervt natürlich. Umso aktiver kümmert sich Kleinert um seine Privatpiste im brandenburgischen Groß Leuthen. Wie die Berliner „BZ“ berichtet, möchte Kleinert, der mal Betriebsleiter am früheren Hauptstadtflughafen Tegel war, hinter seinem Wochenendhaus in Groß Leuthen eine 350 Meter lange Graspiste für privaten Flugbetrieb nutzen. Er besitzt gemeinsam mit einem Freund zwei alte Propeller-Maschinen vom Typ „Piper Cup“. Damit will er „im Schnitt einmal pro Woche Richtung Ostsee starten“, wie Kleinert in der „BZ“ zitiert wird. Entschieden ist die Sache noch nicht, aber die Begeisterung der örtlichen Naturschutzverbände soll sich in Grenzen halten.

Bildungssender RTL

Diese Frage wäre bei „Wer wird Millionär?“ 250 000 Euro wert gewesen: In der Sendung vom Freitag vergangener Woche wollte RTL-Moderator Günther Jauch wissen, in welchem Bundesland die stärkste Partei der letzten Landesparlamentswahl in der Opposition zu finden ist. Zur Auswahl standen Bremen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Sachsen. Die Kandidatin rätselte lange, wollte schon auf Sachsen tippen und stieg letztlich aus. Dann klärte Jauch auf: Bremen. Dort sei die SPD in ihrer früheren Hochburg abgestürzt. „Was macht die SPD?“, so Jauch weiter, „sie tut sich mit den Grünen zusammen, und weil's dann immer noch nicht reicht, nehmen sie einfach die Linken mit dazu.“ Die Kandidatin nahm diese Erläuterung aufmerksam entgegen. Ihre Ferndiagnose: „Ja, Machtgeilheit.“

Wir arbeiten dran

Im Siemens-Hochhaus, dem Sitz der Baubehörde, fällt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die Heizung aus. Nicht immer sind die Gründe für den plötzlichen Temperaturabfall so leicht zu lokalisieren wie zu Wochenbeginn. Von der städtischen Liegenschaftsverwaltung erhielten die Mitarbeiter diese Mail: „Am gestrigen Tage gab es Arbeiten an der Heizungsanlage. Anscheinend wurde vergessen, die Heizung wieder einzuschalten. Wir arbeiten an der Problemlösung.“ Wahrscheinlich haben sich die Experten letztlich entschieden, den „An“-Knopf zu drücken – jedenfalls bollert der Ofen wieder.